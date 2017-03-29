Антуан Гризманн: скучно ждать, стоит ли праздновать гол

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался относительно товарищеского матча с командой Испании (0:2). Напомним, судья отменил забитый им гол после помощи от видеоассистентов."Сначала я радовался, но затем арбитры посмотрели видео гола. Это пошло на руку Испании, а для нас - наоборот. Не сказать, что это как-то дестабилизирует игру, но скучно ждать, стоит ли праздновать гол. В любом случае, так лучше для арбитра.Я ни за, ни против видеоассистентов. Если решат внедрить эту технологию, то пусть делают, мы всё равно продолжим играть в футбол. В любом случае важно играть и пытаться победить.Сегодня Испания действовала лучше нас и владела мячом. У нас было несколько моментов, но де Хеа был на высоте", - заявил Гризманн.