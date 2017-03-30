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Кристиан Ансальди: почему не заиграл в "Зените"? Тут целый комплекс причин

Защитник "Интера" Кристиан Ансальди рассказал о временах в "Зените".

— С того момента, как покинули "Зенит", возвращались в Петербург?

— Нет, не довелось. Правда, сейчас, когда заиграл в "Интере", появилась надежда вернуться в сборную Аргентины. Дай бог, удастся приехать в Петербург или Казань на чемпионат мира.

— В "Зените" выступали сразу несколько игроков, перешедших из "Рубина": вы, Бухаров, Домингес, Рязанцев. Есть объяснение, почему у Курбана Бердыева вы блистали, а в "Зените" у вас не получилось?

— Нужно говорить о целом комплексе причин: адаптация, тренировочный процесс, тренерское доверие. Возможно, если бы у меня, Рондона, Рязанцева было больше времени сыграться, мы проявили бы себя лучше, хотя, конечно, всегда все нужно доказывать здесь и сейчас. И тем не менее.

По сути, я провел в "Зените" только год, сезон-2013/14. Я не хотел задерживаться дольше, хотел продолжить карьеру в европейских топ-клубах… Хотя… Как правильнее выразиться? "Зенит" тоже топ-клуб, просто я хотел попробовать себя в Испании, в Италии. Хотелось посмотреть, чего я стою, когда играю против таких команд, как "Барселона", "Ювентус".

— Я правильно понимаю, что вы сами проявили инициативу покинуть "Зенит"?

— Да, удалось договориться с руководством клуба. Мне пошли навстречу. Семейный вопрос тоже был важен. Мы много лет прожили в России. Не забывайте, я ведь играл здесь с 2008 года. В "Рубине" я отыграл пять с половиной лет, за это время мы выиграли пять титулов. В какой-то момент просто нужно было сменить обстановку, найти новую мотивацию, — цитирует Ансальди "Спорт день за днем".
Теги: Ансальди Зенит
Сегодня, 00:42
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