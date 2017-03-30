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Игорь Чугайнов: единственный козырь сборной в атаке – это быстрые выпады после отбора мяча

Экс-игрок "Локомотива" Игорь Чугайнов высказал мнение о товарищеском матче сборных России и Бельгии (3:3).

"Матч с бельгийцами показал, что наш основной, а, может, и единственный козырь в атаке – это быстрые выпады после отбора мяча, когда соперник еще не успел перестроиться. Плюс, конечно же, стандартные положения. Все три гола бельгийцам мы так и забили. Строить же комбинационный футбол первым номером нам против сильных оппонентов пока тяжело.

Не нужно ждать и требовать, что наша сборная будет постоянно контролировать мяч, создавать моменты за счет контроля на чужой половине. Важен результат, а добиться его мы можем лишь в случае, если выстроим оборону, которая не будет делать таких ляпов, как в двух последних матчах, и, отталкиваясь от печки, проводить быстрые выпады и искать счастье при "стандартах", - цитирует Чугайнова "СЭ".
Теги: Чугайнов Сборная России
Сегодня, 09:37
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 09:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
Для этого нужны исполнители. Чёй-то мало их.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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