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Сергей Веденеев: последних оставшихся игроков калибра Данни приходится беречь

Чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев прокомментировал информацию о том, что 33-летний хавбек "Зенита" Мигель Данни, скорее всего, получит от клуба новое соглашение, составленное по схеме 1+1.

"На данном этапе Данни - на сто процентов основной игрок. Сейчас проблемы у российских команд премьер-лиги. Начался кризис, появились антироссийские санкции, открылся Китай. Теперь креативных игроков в России почти не осталось, забивать и создавать некому, за тур у нас восемь голов.

Данни же — это высочайший интеллект и жажда игры. Да, у него нет уже прежней скорости. Однако заменить таких игроков, как Эсекьель Гарай или Халк, некем. Ситуация безвыходная. Раньше можно было покупать Тимощука за 20 млн, Данни - за 30, Витселя - за 40, то теперь они все едут в Китай. Последних оставшихся игроков калибра Данни приходится беречь", - цитирует Веденеева "Спорт день за днем".
Теги: Веденеев Данни Зенит
Сегодня, 09:49
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№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:33) #
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низкий поклон в ножки московскому динаме
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 10:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сказывается ущербная политика последних лет со стороны Зенита -скупать за безумные деньги игроков из других чемпионатов в ущерб собственных воспитаников. Где воспитаники из школ Смены иЗенита? Где новые Аршавины, Кержаковы, Денисовы? Теперь пожинаем плоды- песионер Дани на голову ввше молодых и креативных Кокориных и Юсуповых....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:04) #
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В 2015 я был на стороне тех кто был против подписания Данни и был прав, играл хорошо только на замену, а в конце сезона получил ужасную травму.
В 2017 я вижу, что кроме Данни в Зените игроков хорошего уровня нет и как все понимают наш немолодой Локомотив еще постарел на 2 года.
Такой вот парадокс!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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