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Сергей Веденеев: последних оставшихся игроков калибра Данни приходится беречь
Чемпион СССР-1984 Сергей Веденеев прокомментировал информацию о том, что 33-летний хавбек "Зенита" Мигель Данни, скорее всего, получит от клуба новое соглашение, составленное по схеме 1+1.
"На данном этапе Данни - на сто процентов основной игрок. Сейчас проблемы у российских команд премьер-лиги. Начался кризис, появились антироссийские санкции, открылся Китай. Теперь креативных игроков в России почти не осталось, забивать и создавать некому, за тур у нас восемь голов.
Данни же — это высочайший интеллект и жажда игры. Да, у него нет уже прежней скорости. Однако заменить таких игроков, как Эсекьель Гарай или Халк, некем. Ситуация безвыходная. Раньше можно было покупать Тимощука за 20 млн, Данни - за 30, Витселя - за 40, то теперь они все едут в Китай. Последних оставшихся игроков калибра Данни приходится беречь", - цитирует Веденеева "Спорт день за днем".
"На данном этапе Данни - на сто процентов основной игрок. Сейчас проблемы у российских команд премьер-лиги. Начался кризис, появились антироссийские санкции, открылся Китай. Теперь креативных игроков в России почти не осталось, забивать и создавать некому, за тур у нас восемь голов.
Данни же — это высочайший интеллект и жажда игры. Да, у него нет уже прежней скорости. Однако заменить таких игроков, как Эсекьель Гарай или Халк, некем. Ситуация безвыходная. Раньше можно было покупать Тимощука за 20 млн, Данни - за 30, Витселя - за 40, то теперь они все едут в Китай. Последних оставшихся игроков калибра Данни приходится беречь", - цитирует Веденеева "Спорт день за днем".
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