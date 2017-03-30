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Сергей Степашин: у Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин решительно опроверг информацию о двукратном увеличении зарплаты нападающего бело-голубых Кирилла Панченко.

"Как вы знаете, непосредственно в "Динамо" никаких постов я не занимаю, но бросить любимую команду не могу. Мы создали экспертную группу, куда также входят Газзаев, Толстых, Лещенко. Так что я знаю всю обстановку. Информация, которую распространили сегодня, не соответствует действительности. Кирилл получает ту же зарплату, что и раньше, – да, она немаленькая, чуть больше миллиона. Но это лучший на сегодня бомбардир ФНЛ, лучший он и в "Динамо".

Панченко также на связи с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, тот не выпускает Кирилла из поля зрения. Контракт, который подписали, нацелен на премьер-лигу – и за голы в высшем дивизионе предусмотрены увеличенные бонусы. Вот куда мы заглянули. Я вообще уверен, что у футболиста должна быть небольшая базовая зарплата, но серьезные призовые и бонусы. Что касается Панченко, то он свои деньги отрабатывает. И зарплата у него, к слову, в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке. Но это привет тем, кто его привел", - цитирует Степашина "Спорт-Экспресс".
Теги: Степашин Панченко Динамо
Сегодня, 17:00
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№4 Написал: Саня1589 (Сегодня, 18:04) #
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По хорош, Бухаров, в свое время, в Зените также красиво посидел 5 лет... Денег заработал и ушел... Этот гусь тоже самое... Бабки капают, играть не надо...
Регистрация: 27.01.2017
№3 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 18:03) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Краснодар»
И зарплата у него, к слову, в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке. Но это привет тем, кто его привел", - цитирует Степашина "Спорт-Экспресс".
rage Вместо того,чтобы приветы передавать,раз уж являешься членом попечительского совета,предприми какие-либо телодвижения,чтобы создать неудобства Погребняку во время сидения на лавке.
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:04) #
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Болеет за:
«Кубань»
Паха вообще хорошо устроился, ничего не скажешь. Кокорину бегать нужно, напрягаться, а этот жук тренировки за 2 евро мульта посещает. Ляпота!


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:03) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
И зарплата у него, к слову, в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке.

Контракт платежем ценен.
Но скоро и Панченко начнет пальцы гнуть, обычная история для нашего чемпа.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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