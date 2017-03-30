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Сергей Степашин: у Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке (4)
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Сергей Степашин: у Панченко зарплата в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке
Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин решительно опроверг информацию о двукратном увеличении зарплаты нападающего бело-голубых Кирилла Панченко.
"Как вы знаете, непосредственно в "Динамо" никаких постов я не занимаю, но бросить любимую команду не могу. Мы создали экспертную группу, куда также входят Газзаев, Толстых, Лещенко. Так что я знаю всю обстановку. Информация, которую распространили сегодня, не соответствует действительности. Кирилл получает ту же зарплату, что и раньше, – да, она немаленькая, чуть больше миллиона. Но это лучший на сегодня бомбардир ФНЛ, лучший он и в "Динамо".
Панченко также на связи с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, тот не выпускает Кирилла из поля зрения. Контракт, который подписали, нацелен на премьер-лигу – и за голы в высшем дивизионе предусмотрены увеличенные бонусы. Вот куда мы заглянули. Я вообще уверен, что у футболиста должна быть небольшая базовая зарплата, но серьезные призовые и бонусы. Что касается Панченко, то он свои деньги отрабатывает. И зарплата у него, к слову, в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке. Но это привет тем, кто его привел", - цитирует Степашина "Спорт-Экспресс".
"Как вы знаете, непосредственно в "Динамо" никаких постов я не занимаю, но бросить любимую команду не могу. Мы создали экспертную группу, куда также входят Газзаев, Толстых, Лещенко. Так что я знаю всю обстановку. Информация, которую распространили сегодня, не соответствует действительности. Кирилл получает ту же зарплату, что и раньше, – да, она немаленькая, чуть больше миллиона. Но это лучший на сегодня бомбардир ФНЛ, лучший он и в "Динамо".
Панченко также на связи с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, тот не выпускает Кирилла из поля зрения. Контракт, который подписали, нацелен на премьер-лигу – и за голы в высшем дивизионе предусмотрены увеличенные бонусы. Вот куда мы заглянули. Я вообще уверен, что у футболиста должна быть небольшая базовая зарплата, но серьезные призовые и бонусы. Что касается Панченко, то он свои деньги отрабатывает. И зарплата у него, к слову, в два раза меньше, чем у Погребняка, который сидит на лавке. Но это привет тем, кто его привел", - цитирует Степашина "Спорт-Экспресс".
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