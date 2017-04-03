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Агент: контракт Миланова с ЦСКА сто процентов будет продлен

Агент хавбека ЦСКА Георги Миланова Мирчо Димитров рассказал, что в ближайшее время контракт с армейцами будет продлен.

"До 30 мая Миланов встретится вместе со мной с руководством ЦСКА и продлит контракт. Есть желание как игрока, так и клуба продлить действующее соглашение.

Осталось обсудить только срок соглашения и условия контракта. Сделка состоится в мае на 100 процентов", - цитирует Димитрова ТАСС.
Теги: Миланов ЦСКА
Сегодня, 12:22
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