Юрий Газинский: 0:0 считаю справедливым итогом

Полузащитник ''Краснодара'' Юрий Газинский поделился впечатлениями от матча 21-го тура РФПЛ с ''Ростовом''. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе на стадионе ''Олимп-2'' и завершилась нулевой ничьей.- Не соглашусь с Нобоа, что наш соперник потерял два очка. Не полностью согласен. Была остроатакующая игра, в которой обе команды могли забить. 0:0 считаю справедливым итогом. ''Желто-синие'' всегда дома действует агрессивно, мы ожидали плотную игру со стороны ''Ростова''. - отметил Газинский.Нас пока рано относить к фаворитам. Необходимо подтверждать все своей игрой в матчах, сказал Юрий.Добавим, что после сегодняшней встречи ''Краснодар'' занимает четвертое место, набрав 34 очка.