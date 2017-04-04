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Алексей Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 будет обеспечена на высочайшем уровне (1)
Сергей Хусаинов: у арбитра были основания добавить шесть минут
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал добавление шести минут к матчу 21-го тура РФПЛ "Спартак" - "Оренбург" (3:2).
"Не склонен думать, что Артём Чистяков добавил время по принципу "пока гол не забьют". Просто такое стечение обстоятельств, что гол забили в конце добавленного времени. Там была такая атака, что даже Михаил Кержаков не выручил.
Что касается компенсированного времени, то судья имел основания добавить шесть минут. Было три забитых мяча, замены, травмы и падения, поэтому не вижу никакой предвзятости", - цитирует Хусаинова "Чемпионат".
"Не склонен думать, что Артём Чистяков добавил время по принципу "пока гол не забьют". Просто такое стечение обстоятельств, что гол забили в конце добавленного времени. Там была такая атака, что даже Михаил Кержаков не выручил.
Что касается компенсированного времени, то судья имел основания добавить шесть минут. Было три забитых мяча, замены, травмы и падения, поэтому не вижу никакой предвзятости", - цитирует Хусаинова "Чемпионат".
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