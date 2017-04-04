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Сергей Хусаинов: у арбитра были основания добавить шесть минут

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал добавление шести минут к матчу 21-го тура РФПЛ "Спартак" - "Оренбург" (3:2).

"Не склонен думать, что Артём Чистяков добавил время по принципу "пока гол не забьют". Просто такое стечение обстоятельств, что гол забили в конце добавленного времени. Там была такая атака, что даже Михаил Кержаков не выручил.

Что касается компенсированного времени, то судья имел основания добавить шесть минут. Было три забитых мяча, замены, травмы и падения, поэтому не вижу никакой предвзятости", - цитирует Хусаинова "Чемпионат".
Теги: Хусаинов Спартак
Сегодня, 12:37
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№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:05) #
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online

Хусаинов, у тебя то есть опыт еще похлеще - 9минутный


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:03) #
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  •  (10)
online

Отняли мечту- Это мясная срань.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Батька (Сегодня, 12:55) #
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  •  (8)

Там этот Благо мыша еща та ... по нему МХАТ плачет ... театр бабуы фисы мля ... любое касание падает и валяется 2 минуты ...
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 12:46) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не надо было изображать эпилептические припадки, тогда бы добавленное время было бы меньше!
Регистрация: 21.08.2012
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