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Леонид Слуцкий: я готов возглавить клуб из чемпионата Англии или Чемпионшипа

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что готов начать работу в английском футболе.

"В Англии у меня было два вопроса: первый – это мой английский. Возможно ли его выучить? Мне 45 лет, начать обучение непросто. Думаю, с этим все нормально. Иногда я думаю, что я уже близок к финишу, и мой учитель говорит: "Хорошо, сегодня поговорим о пассивном залоге". Это невозможно! Сейчас я пытаюсь использовать разные временные формы, и это большой вызов для меня. Второй вопрос – смогу ли я стать первым российским тренером в Англии в истории? Ведь раньше такого еще не было. И не только в Англии, российские тренеры вообще не работают в других европейских странах – в Испании, Италии. Не знаю, смогу ли стать первым или нет. И вообще, интересно это английским клубам или нет? Вот это более сложный вопрос.

Я готов приступить к работе в премьер-лиге или чемпион-лиге. Для меня это долгосрочный проект. Хочу работать здесь на протяжении большого периода, так же, как это было в России. Я понимаю английских людей и английский футбол, но гораздо важнее получить опыт изнутри, чем извне. Например, один успешный сезон в чемпион-лиге может быть более важным, чем все мои старые трофеи в России и 50 игр в Лиге чемпионов, потому что жизненно необходим именно опыт изнутри. Я это понимаю и готов играть по английским правилам", – цитирует The Telegraph Слуцкого.
Теги: Слуцкий
Сегодня, 21:18
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:21) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
российские тренеры вообще не работают в других европейских странах – в Испании, Италии. Не знаю, смогу ли стать первым или нет.

ну в Испании Карпин успел
а вот в Англии пока не припомню
помню только Харина, но он был тренером вратарей, а не главный

Хочу работать здесь на протяжении большого периода

в общем мигрировал
ну что ж.удачи ЛВС. посмотрим


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Регистрация: 27.12.2010
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