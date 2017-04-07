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Фёдор Щербаченко: Луческу думал, что пришел в клуб, который является неприкасаемым
Бывший главный тренер "Мордовии" Фёдор Щербаченко высказал мнение относительно предстоящего матча 22-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Анжи".
"Зенит" не имеет права на ошибку в чемпионской гонке, но команда сейчас шарахается: то хорошо сыграет, то очень плохо. При наличии столь квалифицированных футболистов такое, конечно, недопустимо.
Думаю, что "Зениту" будет тяжело настроиться на матч с "Анжи" чисто психологически. Если "Зенит" не забьёт быстрый гол, то будет, скажем так, мучиться. В том, что игроки "Анжи" будут смотреться как защитники Брестской крепости, я не сомневаюсь.
Трудно сказать, как всё получится на самом деле, но думаю, что "Зенит" в непростой для себя игре победит с разницей в один мяч.
Оказывает ли Луческу своими высказываниями давление на судей? У каждого тренера есть своя тактика, возможно, такой фактор действительно есть. В Украине судьи благоволили "Шахтёру" в большом проценте матчей, и понятно, что сегодня российское судейство сегодня для него шок, об этом он и говорит.
В своё время он думал, что пришёл в клуб, который является неприкасаемым, а оказывается, что, по его мнению, в отношении "Зенита" судьи допускают ошибки. Это его право – говорить о судействе или не говорить. Где-то он прав, где-то не прав, 50 на 50, это обычная ситуация. Но думаю, что не стоит вспоминать о прописке арбитров – московская они или немосковская", – цитирует Щербаченко "Евро-Футбол.Ру"
"Зенит" не имеет права на ошибку в чемпионской гонке, но команда сейчас шарахается: то хорошо сыграет, то очень плохо. При наличии столь квалифицированных футболистов такое, конечно, недопустимо.
Думаю, что "Зениту" будет тяжело настроиться на матч с "Анжи" чисто психологически. Если "Зенит" не забьёт быстрый гол, то будет, скажем так, мучиться. В том, что игроки "Анжи" будут смотреться как защитники Брестской крепости, я не сомневаюсь.
Трудно сказать, как всё получится на самом деле, но думаю, что "Зенит" в непростой для себя игре победит с разницей в один мяч.
Оказывает ли Луческу своими высказываниями давление на судей? У каждого тренера есть своя тактика, возможно, такой фактор действительно есть. В Украине судьи благоволили "Шахтёру" в большом проценте матчей, и понятно, что сегодня российское судейство сегодня для него шок, об этом он и говорит.
В своё время он думал, что пришёл в клуб, который является неприкасаемым, а оказывается, что, по его мнению, в отношении "Зенита" судьи допускают ошибки. Это его право – говорить о судействе или не говорить. Где-то он прав, где-то не прав, 50 на 50, это обычная ситуация. Но думаю, что не стоит вспоминать о прописке арбитров – московская они или немосковская", – цитирует Щербаченко "Евро-Футбол.Ру"
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