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Фёдор Щербаченко: Луческу думал, что пришел в клуб, который является неприкасаемым

Бывший главный тренер "Мордовии" Фёдор Щербаченко высказал мнение относительно предстоящего матча 22-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Анжи".

"Зенит" не имеет права на ошибку в чемпионской гонке, но команда сейчас шарахается: то хорошо сыграет, то очень плохо. При наличии столь квалифицированных футболистов такое, конечно, недопустимо.

Думаю, что "Зениту" будет тяжело настроиться на матч с "Анжи" чисто психологически. Если "Зенит" не забьёт быстрый гол, то будет, скажем так, мучиться. В том, что игроки "Анжи" будут смотреться как защитники Брестской крепости, я не сомневаюсь.

Трудно сказать, как всё получится на самом деле, но думаю, что "Зенит" в непростой для себя игре победит с разницей в один мяч.

Оказывает ли Луческу своими высказываниями давление на судей? У каждого тренера есть своя тактика, возможно, такой фактор действительно есть. В Украине судьи благоволили "Шахтёру" в большом проценте матчей, и понятно, что сегодня российское судейство сегодня для него шок, об этом он и говорит.

В своё время он думал, что пришёл в клуб, который является неприкасаемым, а оказывается, что, по его мнению, в отношении "Зенита" судьи допускают ошибки. Это его право – говорить о судействе или не говорить. Где-то он прав, где-то не прав, 50 на 50, это обычная ситуация. Но думаю, что не стоит вспоминать о прописке арбитров – московская они или немосковская", – цитирует Щербаченко "Евро-Футбол.Ру"
Теги: Щербаченко Луческу Зенит
Сегодня, 11:24
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22
(3)
№22 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 13:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Михалыч 70
трезв, сантехник?

Как никогда, а вы всё в перманетной атаке?

ну, всё лучше, чем в каматозном анабиозе
Регистрация: 24.09.2008
№21 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 12:59) #
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Цитата: ajax101
Луческу прогрессирует как тренер - начинает скулить ещё до матча.

он опустилс как человек,как говорится с кем поведешься. ...


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№20 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 12:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Ещё один миф у мясных чуть не отняли.Но у них не отнять то что невозможно- ромбоголвость это диагноз

разве любовь к голубым кошкам и существам найденным в коробке с апельсинами, и живущим в телефонной будке - это не диагноз???? бле.ать, да сложнее диагноза и не сыщешь. Вот есть только одно слово, даже это выражение обидно оскорб.л.ять - БОМЖЕМРАЗИ, епть

]
Регистрация: 24.09.2008
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:50) #
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online

Цитата: Михалыч 70
трезв, сантехник?

Как никогда, а вы всё в перманетной атаке?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№18 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 12:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Ещё один миф у мясных чуть не отняли.Но у них не отнять то что невозможно- ромбоголвость это диагноз.

трезв, сантехник?
Регистрация: 24.09.2008
№17 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 12:45) #
  • +2
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online

yuri,
Заполнение черепушки помоями вот это настоящий скорбный диагноз. Мозги иногда надо очищать
Регистрация: 1.05.2009
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:38) #
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online

Ещё один миф у мясных чуть не отняли.Но у них не отнять то что невозможно- ромбоголвость это диагноз.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:33) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Цитата: _бояра_
Ну, Фёдор, держись!

А что он не правильно сказал?
Все верно, в сторону Зенита допускаются ошибки, тем более ключевые. И всем все видно. Кроме конечно свиных.
А уж, что там думал Луческу это известно только самому Луческу.
п.с. Нытье это Ваше спартаковское!

Ссылку на нытье Карреры?
Пистабол
Регистрация: 22.09.2007
№14 Написал: _бояра_ (Сегодня, 12:23) #
  • +1
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Цитата: Baden-Baden
Цитата: Sewer 79
А что Щербаченко не так сказал? Все по делу.

Ну про прописку арбитров например. Зенит чуть не постоянно судят москали. Даже не представляю кол-во дцб воя ,если вдруг было бы наоборот. Критика игры- да по делу.

Фима, тебе походу обрезание и мозга заделали
Регистрация: 10.02.2017
№13 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:21) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Луческу прогрессирует как тренер - начинает скулить ещё до матча.
Регистрация: 14.04.2008
№12 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 12:10) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
А что Щербаченко не так сказал? Все по делу.
Нытики никогда не в чести.
Ныть позволительно женщинам и детям, и спартаковцам.

что то я запутался, разве мольдовашка Плаческу и бомжемрази имеют какое то отношение к Спартаку и его несравненным болельщикам???

ветку посетили две бомжемрази, сразу видно по минусикам. видимо это плессень и обтекай... в одной бомжехаре, как обычно
Регистрация: 24.09.2008
№11 Написал: Xedin86 Люберцы (Сегодня, 12:05) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Ныть позволительно женщинам и детям, и спартаковцам.

А ноют почему-то зенитовцы. Парадокс.) Хотя... может мы чего-то не знаем?


--------------------
Не учи меня жить. Научи себя и подай мне достойный пример.
Регистрация: 27.12.2009
№10 Написал: _бояра_ (Сегодня, 12:04) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: Sewer 79
Цитата: _бояра_
Ну, Фёдор, держись!

А что Щербаченко не так сказал? Все по делу.
Нытики никогда не в чести.
Ныть позволительно женщинам и детям, и спартаковцам.


Ой ли!
Не тешь себя иллюзорными представлениями. Баба Луческа и политпроект издыхающий скулят громче всех
Регистрация: 10.02.2017
№9 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:04) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _бояра_
Ну, Фёдор, держись!

А что он не правильно сказал?
Все верно, в сторону Зенита допускаются ошибки, тем более ключевые. И всем все видно. Кроме конечно свиных.
А уж, что там думал Луческу это известно только самому Луческу.
п.с. Нытье это Ваше спартаковское!
Регистрация: 5.04.2017
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:03) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: leopold366
который неоднократно получал максимальные наказания в виде лишения очко.

Если бы выбежал условый спартаковский Гулливер в матче против вас, и сзади подло, как последняя запитерская крыса епанул бы Аршавина по голове.
Вы бы долшли до Путина с петицией об отстраненни нас от РФПЛ.
Так что не тебе жаловаться, на всего лишь какието -3 очка.
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:01) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: Baden-Baden
Ну про прописку арбитров например. Зенит чуть не постоянно судят москали.

Зениту, львам с берегов Невы, не надо жаловаться на судейскую прописку.
Я вообще за случайный выбор электронным способом без участия заинтересованных лиц, чтобы клубы и судьи узнавали о назначениях за 2-3 дня, не ранее.
Время вполне позволит арбитру изучить команды, игроков и билеты купить.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№6 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 11:57) #
  • -5
  •  (11)

Цитата: Sewer 79
А что Щербаченко не так сказал?

1. Вывод о неприкасаемости Зенита может сделать только ограниченный или ангажированный человек. Зенит - единственный клуб, который неоднократно получал максимальные наказания в виде лишения очко.
2. Игроки и сотрудники Зенита никогда не получали смягчение первоначального наказания.
3. Постоянное нытье Луческу не прибавляет ему уважения болельщиков. Хотя ноют все тренеры (кроме Карреры), и не меньше Луческу. Но это к Зениту отношения не имеет.
Регистрация: 21.04.2009
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:56) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Baden-Baden
Ну про прописку арбитров например. Зенит чуть не постоянно судят москали.

Ты чо, бомжара, совсем ипанулся?
Ты знаешь сколько раз нас судил родственник вашего Малафеева?
Да вы бы революцию в Питере подняли, если бы вас на протяжении последних 10 лет засуживал ближайший родственник действующего футболиста Спартака.
Реброва допустим.. ты бы, божмра, первый себе вены переразал бы.
И что, мы когдато поднимали вселенское нытье изза этого?
А это не просто питерский судья, это прямой родственник, тогда еще действующего футболиста, влияющий на расклады в турнирной таблице, премиальные и тд. Все бабло в семью.

Вот уроды (с).
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:51) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
А что Щербаченко не так сказал? Все по делу.

Ну про прописку арбитров например. Зенит чуть не постоянно судят москали. Даже не представляю кол-во дцб воя ,если вдруг было бы наоборот. Критика игры- да по делу.


--------------------
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№3 Написал: Саня1589 (Сегодня, 11:49) #
  • -9
  •  (13)

Цитата: Sewer 79
Ныть позволительно женщинам и детям, и спартаковцам.

Только за это я плюсанул blush
Регистрация: 27.01.2017
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:39) #
  • -6
  •  (18)
online

Цельной игры нет, действительно, рассчитываем больше на мастерство футболистов.
А мастерства маловато будет)))

Цитата: _бояра_
Ну, Фёдор, держись!

А что Щербаченко не так сказал? Все по делу.
Нытики никогда не в чести.
Ныть позволительно женщинам и детям, и спартаковцам.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: _бояра_ (Сегодня, 11:32) #
  • +1
  •  (9)

Ну, Фёдор, держись!
Регистрация: 10.02.2017
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