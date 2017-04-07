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Марко Джампаоло подписал с "Сампдорией" новый контракт

"Сампдория" продлила контракт с главным тренером Марко Джампаоло, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до лета 2020-го года. Напомним, что Джампаоло принял клуб летом 2016 года. В нынешнем сезоне команда идет на 9-м месте в чемпионате Италии.
Теги: Сампдория
Сегодня, 18:25
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