Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:48
Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира (1)
Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира (1)
16:53
Превью. 30 тур. ФНЛ
Превью. 30 тур. ФНЛ
09:59
Ибрагим Цаллагов: хочется закрепиться в основе "Зенита", а потом выступить на чемпионате мира (3)
Ибрагим Цаллагов: хочется закрепиться в основе "Зенита", а потом выступить на чемпионате мира (3)
Марко Джампаоло подписал с "Сампдорией" новый контракт
"Сампдория" продлила контракт с главным тренером Марко Джампаоло, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение рассчитано до лета 2020-го года. Напомним, что Джампаоло принял клуб летом 2016 года. В нынешнем сезоне команда идет на 9-м месте в чемпионате Италии.
Новое соглашение рассчитано до лета 2020-го года. Напомним, что Джампаоло принял клуб летом 2016 года. В нынешнем сезоне команда идет на 9-м месте в чемпионате Италии.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.