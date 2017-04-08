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Сергей Веденеев: "Зениту" нужно менять вектор комплектования
Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру команды в матче 22-го тура Премьер-Лиги против "Анжи" (1:1).
- О матче
На моей памяти не было таких плохих матчей, и даже если пройтись по игрокам, то и остановиться сегодня не на ком. Играли очень плохо и в плане движения, и быстроты мышления, игровой агрессии, прессинга, да и вообще во всех аспектах "Зенит" играл ниже своего уровня. "Анжи" – наоборот, играл гораздо интереснее. Единственный период, когда питерцы заиграли на какой момент приблизительно в свой футбол, это после удаления Ломбертса, когда вышел на поле Нету вместо Гарсии. Отрезок буквально на минут 15, команда играла в меньшинстве, забив мяч. Можно выделить такие аспекты в игре "Зенита", как владение мячом, появилось небольшое преимущество, хорошая самоотдача, но это был очень короткий отрезок в игре.
Конечно, всё могло закончиться хуже, и я думаю, что вдесятером команда забила гол это очень хорошо. Ну, естественно, это касается исключительно данного конкретного матча, при 0-1 и, мягко говоря, безнадёжной игре, т.к. практически не было вообще моментов для взятия ворот.
- О чемпионской борьбе:
Если есть в команде трезвомыслящие люди среди игроков и тренеров, то я думаю, что сегодня вообще нельзя говорить о чемпионстве, потому как "Зенит" играет, по составу, по его подготовке, как выстроена игра, то 2-е или 3-е место будет хорошим результатом в этом сезоне. Поэтому когда сегодня было несколько моментов, когда бросали игроков, например, 4 игрока "Анжи" выходили на одного или двоих игроков, на мой взгляд, это непрофессионально для игроков такого уровня, и как бы не складывалась игра, надо всегда "держать марку" до конца. Если не можете забить благодаря мастерству, то хотя бы обороняйтесь всей командой, а не бросайте двух игроков в защите на произвол судьбы, побежав всей командой вперёд, причём не создав моментов - это конечно совершенно не красит команду.
- О вероятном непопадании "Зенита" в Лигу чемпионов:
Учитывая то, что 3-е место в чемпионате, только через сезон даёт право играть в ЛЧ, то очень удивительно, что команда так транжирит очки. А касаемо тренерской позиции, то я считаю, что его здесь вообще не стоит обсуждать, а лучше разобраться на тему комплектования команды, т.к. сейчас с открытием китайского трансферного рынка, он в целом изменился, и все должны понимать, что хороших игроков уровня Халка или Гарая здесь не появится, какой бы тренер не пришёл. Поэтому нужно менять вектор комплектования и разобраться, как правильно дальше развиваться, особенно, если ставятся большие задачи на сезон, то команде необходимо играть, к примеру, не в оборонительный футбол Бердыева, а в атакующий футбол, забивая мячи и набирать очки.
Сегодня оборона "Анжи" была хорошо подготовлена, игроки были настроены и ни Кокорин, ни Дзюба на сегодняшний день просто не состоянии вскрыть такую оборону, т.к. у них необходимых вариантов ведения игры, поэтому тут тренер не причём, тут меняй хоть 10 тренеров, отсюда, условно, ни Дзюба, ни Кокорин забивать не станут.
- О матче
На моей памяти не было таких плохих матчей, и даже если пройтись по игрокам, то и остановиться сегодня не на ком. Играли очень плохо и в плане движения, и быстроты мышления, игровой агрессии, прессинга, да и вообще во всех аспектах "Зенит" играл ниже своего уровня. "Анжи" – наоборот, играл гораздо интереснее. Единственный период, когда питерцы заиграли на какой момент приблизительно в свой футбол, это после удаления Ломбертса, когда вышел на поле Нету вместо Гарсии. Отрезок буквально на минут 15, команда играла в меньшинстве, забив мяч. Можно выделить такие аспекты в игре "Зенита", как владение мячом, появилось небольшое преимущество, хорошая самоотдача, но это был очень короткий отрезок в игре.
Конечно, всё могло закончиться хуже, и я думаю, что вдесятером команда забила гол это очень хорошо. Ну, естественно, это касается исключительно данного конкретного матча, при 0-1 и, мягко говоря, безнадёжной игре, т.к. практически не было вообще моментов для взятия ворот.
- О чемпионской борьбе:
Если есть в команде трезвомыслящие люди среди игроков и тренеров, то я думаю, что сегодня вообще нельзя говорить о чемпионстве, потому как "Зенит" играет, по составу, по его подготовке, как выстроена игра, то 2-е или 3-е место будет хорошим результатом в этом сезоне. Поэтому когда сегодня было несколько моментов, когда бросали игроков, например, 4 игрока "Анжи" выходили на одного или двоих игроков, на мой взгляд, это непрофессионально для игроков такого уровня, и как бы не складывалась игра, надо всегда "держать марку" до конца. Если не можете забить благодаря мастерству, то хотя бы обороняйтесь всей командой, а не бросайте двух игроков в защите на произвол судьбы, побежав всей командой вперёд, причём не создав моментов - это конечно совершенно не красит команду.
- О вероятном непопадании "Зенита" в Лигу чемпионов:
Учитывая то, что 3-е место в чемпионате, только через сезон даёт право играть в ЛЧ, то очень удивительно, что команда так транжирит очки. А касаемо тренерской позиции, то я считаю, что его здесь вообще не стоит обсуждать, а лучше разобраться на тему комплектования команды, т.к. сейчас с открытием китайского трансферного рынка, он в целом изменился, и все должны понимать, что хороших игроков уровня Халка или Гарая здесь не появится, какой бы тренер не пришёл. Поэтому нужно менять вектор комплектования и разобраться, как правильно дальше развиваться, особенно, если ставятся большие задачи на сезон, то команде необходимо играть, к примеру, не в оборонительный футбол Бердыева, а в атакующий футбол, забивая мячи и набирать очки.
Сегодня оборона "Анжи" была хорошо подготовлена, игроки были настроены и ни Кокорин, ни Дзюба на сегодняшний день просто не состоянии вскрыть такую оборону, т.к. у них необходимых вариантов ведения игры, поэтому тут тренер не причём, тут меняй хоть 10 тренеров, отсюда, условно, ни Дзюба, ни Кокорин забивать не станут.
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