Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Дубль Гонсало Игуаина принес "Ювентусу" победу над "Кьево"

В матче 31-го тура первенства Италии "Ювентус" дома уверенно переиграл "Кьево".

Чемпионат Италии. 31 тур

"Ювентус" - "Кьево" - 2:0

Голы: Игуаин, 23, 84

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Алвес, 85), Сандро, Барцальи, Ругани, Маркизио, Хедира, Стураро (Бонуччи, 72), Куадрадо (Лемина, 66), Игуаин, Дибала

"Кьево": Секулин, Каччиаторе, Гобби (Иско, 46), Сполли, Цесар, Радованович, Кастро, Бирса, Хетемай (Гузман, 75), Пеллисье, Меджорини (Инглесе, 67)

Предупреждения: Каччиаторе, 18, Сполли, 55, Бонуччи, 79.
Теги: Ювентус Кьево
Вчера, 23:44
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.