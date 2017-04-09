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Сергей Хусаинов: Кутепов зацепил уфимца, пенальти назначен верно

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал назначение пенальти в ворота "Спартака" в матче 22-го тура РФПЛ с "Уфой". Напомним, вратарь красно-белых Сергей Ребров удар с "точки" парировал.

"В атаке игрок "Уфы" (Засеев) резко затормозил, оставил мяч под собой и развернулся. Кутепов сделал движение на перехват, и в силу своей некоординированности и большого рост пронес ногу в отбор.

Мяч остался сзади, и защитник зацепил уфимца в стоячем положении, промахнувшись по мячу. Полузащитник упал лицом вниз. На мой взгляд, пенальти назначен верно", - цитирует Хусаинова "СЭ".
Теги: Хусаинов Спартак
Сегодня, 16:16
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(2)
№10 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Полузащитник упал лицом вниз"


А почему а этого не увидел??? Он про какой эпизод?
Регистрация: 13.03.2012
№9 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 16:33) #
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Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Миха Ковалёв
представляю что где то в англии и германии такой пенальти бы поставили

Ставят! Там судьи тоже ошибаются.


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№8 Написал: seryu Москва (Сегодня, 16:31) #
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online

Ну не знаю, если только Кутепов обладает эксрасенсорными способностями
и может остановить взглядом на расстоянии? hushed
Если верить повтору, то вроде и касания не было.
Регистрация: 17.03.2009
№7 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 16:29) #
  • +1
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online

Пенальти не было...Если только очень захотеть.


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Самое лучшее применение свинины,это шашлык.Заставить свинью играть в футбол,тоже самое,что метать перед ней биссер.
Регистрация: 24.11.2016
№6 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 16:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, упал Засеев просто упоительно. Как застреленный. Остаюсь при своем-ничего там не было...


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№5 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 16:25) #
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  •  (4)
online

легкое касание кончиками пальцев, а рухнул, мол сбили, пенальти даже не пахло, абсолютно легко мог бежать дальше
Регистрация: 15.02.2017
№4 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 16:23) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Миха Ковалёв

представляю что где то в англии и германии такой пенальти бы поставили

легко


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:22) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миха Ковалёв
представляю что где то в англии и германии такой пенальти бы поставили


Да там и не такие ставят! Бардака тоже хватает. Игру Барсы и ПСЖ не видел? Вот где судейство было.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 16:20) #
  • +2
  •  (4)
online

представляю что где то в англии и германии такой пенальти бы поставили
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:18) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто это все время интересуется мнением этого запойного перца?
Регистрация: 23.08.2016
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