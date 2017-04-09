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Андрей Червиченко: пенальти для "Спартака"? По-моему, уже во всем мире такие не дают

Андрей Червиченко: пенальти для "Спартака"? По-моему, уже во всем мире такие не даютЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 22-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с "Уфой" (3:1).

О матче:

Никаких эмоций от матча не испытал. "Спартак" был сильнее "Уфы", как бы там ни было, на сегодняшний день это самая сильная команда в чемпионате, особенно в линии нападения, не оглядывается на оборону. Играет "Спартак" по принципу сборной Бразилии: "Вы забейте нам сколько сможете, а мы вам - сколько захотим". Да, команда пропускает, но всё равно доводит матч до победы, благодаря хорошим действиям игроков впереди.

Об игре Георгия Джикии:

Абсолютно средний футболист, может темперамента чуть-чуть побольше, но ни умения, ни тактики, довольно-таки заурядный футболист, таких в "Спартаке" много. Не могу сказать, что чем-то поразил меня.

О назначенных пенальти:

Лапочкин - фигура сомнительная, изначально перепутал род занятий, он никогда не отличался умением принимать правильные решения во время игр. Что касается пенальти в ворота "Уфы", когда мяч отскакивает от ноги в руку, уже, по-моему, во всем мире такие пенальти не дают, а он дал. А второй пенальти он стал просто выдумывать, когда понял, что первый был ошибкой. И дальше он уже просто "поплым": ошибка за ошибкой. Но, думаю, нынешними руководителями судейского корпуса его работа в этом матче будет признана чуть ли не образцовой.

О травмах Зе Луиша и Луиза Адриано:

По Луису Адриано я не поменял позицию. Считаю, что зарплата в 20 миллионов рублей в месяц - это деньги, выброшенные на ветер. Простой вдумайтесь в цифру, какие деньги человек получает и какую игу показывает. Он должен играть точно не хуже, чем Квинси Промес. Поэтому я думаю, что травма ему только на пользу.

Зе Луиш – это потеря, хотя, может и обойтись. Но на фоне бразильца Зе Луиш - это действительно потеря. На втором этаже он прекрасно действует и очень сильно напрягает защиту соперника.

О прогнозе на матч "Спартак" – "Зенит":

Я недавно говорил, что хотел бы, чтобы "Зенит" выиграл, но не потому что я болею за "Зенит", а потому что это бы усилило интерес в чемпионате. Тем не менее, "Зенит" выглядит абсолютно безобразно, и вчера в матче с "Анжи" (1:1) он полностью подтвердил своё ужасное состояние. Я думаю, в этом году "Зенит" можно списывать со всех счетов, ему главное хотя бы зацепиться за Лигу Европы, что, в принципе, с такой игрой достаточно сложно будет сделать.

Если Зе Луиш поправится, то "Спартак" обязательно победит. Главное, чтобы ничего не случилось с Промесом и Глушаковым, если двое этих ребят будут на поле, то у "Зенита" практически не будет шансов.
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 18:31
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21
(5)
№21 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:20) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Урфин,
Читай правила,я для тебя их выложил ненадо своих домыслов,твое мнение это твое мнение.Правила есть правила.Ты же был уверен что такого нет?Есть читай!неважно был ли рикошет,мяч летел в створ и рука преградила полет мяча в створ ворот тем самым защитив их,вариантов нет тут,даже на усмотрение нет.Есть правила!Читай.А то в прошлом туре со слюнями у рта доказывали что 6 минут это много,пишешь вот таким как ты что в предписаниях замена 30 сек. 6 замен уже 3 минуты,плюс остановки плюс 5 голов...но недокажешь ведь нихера,будьте вы адекватные а!Больше спорить с тобой не буду по пенке ЧИТАЙ ПРАВИЛА!
Регистрация: 3.11.2016
№20 Написал: пушкин спб (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Матч видел последние минут десять, а по комментам не поймёшь, тем более, одни свинячьи, а объективных нету.
Спасибо Червиченко, что хоть он даёт адекватный разбор матча.
Значит, свинота все же выпросила для себя пенальти...., позорища, бл....
Регистрация: 14.11.2012
№19 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 19:16) #
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online

сектант,
не знаю,мне скучно проводить здесь ликбез по правилам игры в футбол.
могу сказать лишь пару слов по данному эпизоду и по трактовке правил от-но рук в своей штрафной.
11-ти метровым наказывается именно игра рукой,и не важно,летел мяч в ворота,параллельно воротам или скакал от ворот.
если бы мяч попал игроку уфы после прямого удара(хоть и расстояние до бьющего было от-но небольшим),то все основания поставить на точку у лапочкина были,ибо рука была в не очень естественном положении).здесь же мяч отрикошетил от ноги,и никакой возможности убрать руку у защитника не было.повторюсь,если будет разбор эпизода в какой-либо передаче,то более-менее компетентные люди придут именно к такому выводу.

Цитата: Нет
что пенальти в ворота Спартака?

тут согласен).актерское мастерство уфы.можно сказать,купился свисток).
Регистрация: 21.09.2008
№18 Написал: Нет (Сегодня, 19:12) #
  • +2
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online

Цитата: Урфин
Цитата: сектант
дайте ему книжку правил футбола пусть почитает,когда мяч летит в створ и попадает в руку это пенальти.Тут вариантов нет

дай ссылку на пункт правил,где такое записано.
можешь не искать - такого пункта правил нет.

я понимаю,неприязнь к червю,эйфория и все такое,но хватит уже чушь городить.про данный эпизод червь прав.

Так то да,но рука была не прижата,а мяч летел в створ.это игра рукой.хотя разные судьи по разному оценили бы.50 на 50.но за что пенальти в ворота Спартака?это ж вообще цирк.защитник дотронулся до футболки нападающего,но он ее не хватал,где там нарушение?ошибок арбитра было очень много.не справился он.
Регистрация: 21.04.2016
№17 Написал: Sculptor (Сегодня, 19:05) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
здесь червя все гнобят ,а ему спасибо надо сказать,пускай он несет пургу ,главное что бы наши игроки это видели-злее будут,а так начнут все хвалить и приехали,как в самаре,по мне пусть хоть что говорит,лишь бы СПАРТАК побеждал и весной золото у нас было.ИМХО.
Регистрация: 1.02.2017
№16 Написал: Канада (Сегодня, 19:02) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
О..,говорящее яйцо ..,киллер " Мышка " не может хвостиком махнуть так , чтобы это Шалтай-Болтаистое у.бище заткнулось навсегда?


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№15 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:00) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
12. Одиннадцатиметровый удар.
Специальный штрафной удар. Это пожалуй самая хорошая возможность без помех забить гол. Зафиксированное арбитром нарушение правил должно быть в границах штрафной площади защиты, будь то грубая игра или игра рукой полевого игрока команды, которая защищала ворота. Правила футбола указывают, что удар наносится с точки 11 метров от ворот, после свистка судьи. Известны интересные ситуации с розыгрышем одиннадцатиметрового удара. В кубковых встречах могут проводиться послематчевые серии 11-метровых ударов.Урфин,

Урфин,
Ты тоже поучи правила если нужно.Мяч летящий в створ и попадающий в руку это пенальти.Так как он преградил путь мяча в ворота,тем самым защетив команду от гола.
Регистрация: 3.11.2016
№14 Написал: vlees.. (Сегодня, 18:57) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 2.04.2017
№13 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
http://foootball.ru/vse-o-fut
bole/18-pravila-futbola
Регистрация: 3.11.2016
№12 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 18:48) #
  • -9
  •  (13)
online

Цитата: сектант
дайте ему книжку правил футбола пусть почитает,когда мяч летит в створ и попадает в руку это пенальти.Тут вариантов нет

дай ссылку на пункт правил,где такое записано.
можешь не искать - такого пункта правил нет.

я понимаю,неприязнь к червю,эйфория и все такое,но хватит уже чушь городить.про данный эпизод червь прав.
Регистрация: 21.09.2008
№11 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 18:46) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Застрелит его уже кто нибудь???.... Зачем его вообще о чёмто спрашивать???.. это же один из чмошников загубивший весь российский футбол... люди очнитесь!!!... начистите ему хло!!!... жаль у меня нет такой возможности.... очень жаль....
Регистрация: 21.10.2013
№10 Написал: fd65 (Сегодня, 18:40) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Когда же эта мразь угомонится? В кажом интервью по ведру желчи....Неприятный и скользский тип....
Регистрация: 3.12.2016
№9 Написал: Викторис (Сегодня, 18:39) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Во всем мире худеют а он нет. Мяч в сторону ворота летел и в руку попал - пенальти и оказывается за это в мире не дают пенальти - маразм на лицо.. Собака тявкает караван идет.
Регистрация: 8.04.2017
№8 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 18:39) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Жирный опять наблевал интервью. Хронический идиот


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№7 Написал: olegan кениг (Сегодня, 18:39) #
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
не отличался умением управлять футбольным клубом,

Я помну когда ЭТО управляло Спартаком.Именно с ЭТОГО начались большие проблемы.
Регистрация: 19.03.2011
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:39) #
  • +10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Повтояется червь,дайте ему книжку правил футбола пусть почитает,когда мяч летит в створ и попадает в руку это пенальти.Тут вариантов нет,ну и опять же замечу мерзость червяка(((((
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:37) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
это просто быдло


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: XERX - (Сегодня, 18:36) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
таких даунов, как червь, обычно в психушку уберают!!!
Регистрация: 23.05.2009
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:35) #
  • +11
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Червиченко - фигура сомнительная, изначально перепутал род занятий, он никогда не отличался умением управлять футбольным клубом,а аксперт из него совсем никакой


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 18:35) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Чертила, сколько можно уже пи*деть?
Гнилая мразота


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№1 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 18:34) #
  • +9
  •  (17)
online

это просто местный сумасшедший
Регистрация: 15.02.2017
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