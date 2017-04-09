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Андрей Червиченко: пенальти для "Спартака"? По-моему, уже во всем мире такие не дают
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 22-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с "Уфой" (3:1).
О матче:
Никаких эмоций от матча не испытал. "Спартак" был сильнее "Уфы", как бы там ни было, на сегодняшний день это самая сильная команда в чемпионате, особенно в линии нападения, не оглядывается на оборону. Играет "Спартак" по принципу сборной Бразилии: "Вы забейте нам сколько сможете, а мы вам - сколько захотим". Да, команда пропускает, но всё равно доводит матч до победы, благодаря хорошим действиям игроков впереди.
Об игре Георгия Джикии:
Абсолютно средний футболист, может темперамента чуть-чуть побольше, но ни умения, ни тактики, довольно-таки заурядный футболист, таких в "Спартаке" много. Не могу сказать, что чем-то поразил меня.
О назначенных пенальти:
Лапочкин - фигура сомнительная, изначально перепутал род занятий, он никогда не отличался умением принимать правильные решения во время игр. Что касается пенальти в ворота "Уфы", когда мяч отскакивает от ноги в руку, уже, по-моему, во всем мире такие пенальти не дают, а он дал. А второй пенальти он стал просто выдумывать, когда понял, что первый был ошибкой. И дальше он уже просто "поплым": ошибка за ошибкой. Но, думаю, нынешними руководителями судейского корпуса его работа в этом матче будет признана чуть ли не образцовой.
О травмах Зе Луиша и Луиза Адриано:
По Луису Адриано я не поменял позицию. Считаю, что зарплата в 20 миллионов рублей в месяц - это деньги, выброшенные на ветер. Простой вдумайтесь в цифру, какие деньги человек получает и какую игу показывает. Он должен играть точно не хуже, чем Квинси Промес. Поэтому я думаю, что травма ему только на пользу.
Зе Луиш – это потеря, хотя, может и обойтись. Но на фоне бразильца Зе Луиш - это действительно потеря. На втором этаже он прекрасно действует и очень сильно напрягает защиту соперника.
О прогнозе на матч "Спартак" – "Зенит":
Я недавно говорил, что хотел бы, чтобы "Зенит" выиграл, но не потому что я болею за "Зенит", а потому что это бы усилило интерес в чемпионате. Тем не менее, "Зенит" выглядит абсолютно безобразно, и вчера в матче с "Анжи" (1:1) он полностью подтвердил своё ужасное состояние. Я думаю, в этом году "Зенит" можно списывать со всех счетов, ему главное хотя бы зацепиться за Лигу Европы, что, в принципе, с такой игрой достаточно сложно будет сделать.
Если Зе Луиш поправится, то "Спартак" обязательно победит. Главное, чтобы ничего не случилось с Промесом и Глушаковым, если двое этих ребят будут на поле, то у "Зенита" практически не будет шансов.
О матче:
Никаких эмоций от матча не испытал. "Спартак" был сильнее "Уфы", как бы там ни было, на сегодняшний день это самая сильная команда в чемпионате, особенно в линии нападения, не оглядывается на оборону. Играет "Спартак" по принципу сборной Бразилии: "Вы забейте нам сколько сможете, а мы вам - сколько захотим". Да, команда пропускает, но всё равно доводит матч до победы, благодаря хорошим действиям игроков впереди.
Об игре Георгия Джикии:
Абсолютно средний футболист, может темперамента чуть-чуть побольше, но ни умения, ни тактики, довольно-таки заурядный футболист, таких в "Спартаке" много. Не могу сказать, что чем-то поразил меня.
О назначенных пенальти:
Лапочкин - фигура сомнительная, изначально перепутал род занятий, он никогда не отличался умением принимать правильные решения во время игр. Что касается пенальти в ворота "Уфы", когда мяч отскакивает от ноги в руку, уже, по-моему, во всем мире такие пенальти не дают, а он дал. А второй пенальти он стал просто выдумывать, когда понял, что первый был ошибкой. И дальше он уже просто "поплым": ошибка за ошибкой. Но, думаю, нынешними руководителями судейского корпуса его работа в этом матче будет признана чуть ли не образцовой.
О травмах Зе Луиша и Луиза Адриано:
По Луису Адриано я не поменял позицию. Считаю, что зарплата в 20 миллионов рублей в месяц - это деньги, выброшенные на ветер. Простой вдумайтесь в цифру, какие деньги человек получает и какую игу показывает. Он должен играть точно не хуже, чем Квинси Промес. Поэтому я думаю, что травма ему только на пользу.
Зе Луиш – это потеря, хотя, может и обойтись. Но на фоне бразильца Зе Луиш - это действительно потеря. На втором этаже он прекрасно действует и очень сильно напрягает защиту соперника.
О прогнозе на матч "Спартак" – "Зенит":
Я недавно говорил, что хотел бы, чтобы "Зенит" выиграл, но не потому что я болею за "Зенит", а потому что это бы усилило интерес в чемпионате. Тем не менее, "Зенит" выглядит абсолютно безобразно, и вчера в матче с "Анжи" (1:1) он полностью подтвердил своё ужасное состояние. Я думаю, в этом году "Зенит" можно списывать со всех счетов, ему главное хотя бы зацепиться за Лигу Европы, что, в принципе, с такой игрой достаточно сложно будет сделать.
Если Зе Луиш поправится, то "Спартак" обязательно победит. Главное, чтобы ничего не случилось с Промесом и Глушаковым, если двое этих ребят будут на поле, то у "Зенита" практически не будет шансов.
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