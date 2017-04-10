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Валерий Петраков: рад, что боролись до конца и сумели свести матч к ничьей
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью с "Рубином" в 22-м туре чемпионата России.
"Томь" играет с хорошей самоотдачей. Мы опять удачно повели в счете в первом тайме, но после допустили ошибку, которой можно было избежать. Рад, что боролись до конца и сумели свести матч к ничьей. Надеюсь, что команда взрослеет. Если сравнивать игру с предыдущими встречами, то сдвиги есть. Доволен, что ребята прибавляют в организации и дисциплине, что очень важно. Что могу сказать про вратаря? Он - хороший парень. Уверен, что у Мелихова большое будущее", - сказал Петраков.
"Томь" играет с хорошей самоотдачей. Мы опять удачно повели в счете в первом тайме, но после допустили ошибку, которой можно было избежать. Рад, что боролись до конца и сумели свести матч к ничьей. Надеюсь, что команда взрослеет. Если сравнивать игру с предыдущими встречами, то сдвиги есть. Доволен, что ребята прибавляют в организации и дисциплине, что очень важно. Что могу сказать про вратаря? Он - хороший парень. Уверен, что у Мелихова большое будущее", - сказал Петраков.
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