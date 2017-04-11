Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 22-тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Чезаре Пранделли: шансы "Ювентуса" и "Барселоны" равны – 50 на 50

Экс-главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли высказал мнение о сегодняшнем матче "Ювентуса" и "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Безусловно, "Ювентус" нельзя считать фаворитом в матчах с "Барселоной". И все же шансы равны – 50 на 50. Чтобы создать проблемы такой команде, как "Барселона", нужно заставить ее двигаться.

Многое будет зависеть от того, насколько интенсивно сыграет "Ювентус", - заявил Пранделли.

Sportbox
Теги: Пранделли Ювентус
Сегодня, 15:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.