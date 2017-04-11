Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 22-тура
Новости партнеров
Лента новостей:
16:27
Михаил Гершкович: игроки "Зенита" явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле (3)
Михаил Гершкович: игроки "Зенита" явно не заряжены на борьбу и не готовы полностью выкладываться на поле (3)
15:21
Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу (2)
Максим Калиниченко: "Спартак" сыграет с "Зенитом" в три центральных защитника, рискну поставить на победу (2)
13:51
Виталий Мутко: единственное, что вызывает обеспокоенность перед КК-2017, - это реализация билетов (11)
Виталий Мутко: единственное, что вызывает обеспокоенность перед КК-2017, - это реализация билетов (11)
12:06
Возвращение прекрасного (3)
Возвращение прекрасного (3)
12:01
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет (3)
Александр Ширко: если игроки и тренер пытаются задеть друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет (3)
10:59
Александр Горшков: в "Зените" прекрасно понимают: игра со "Спартаком" - последний шанс в чемпионской гонке (11)
Александр Горшков: в "Зените" прекрасно понимают: игра со "Спартаком" - последний шанс в чемпионской гонке (11)
10:52
Виталий Мутко: система фиксации гола пока будет установлена на стадионы Кубка конфедераций (1)
Виталий Мутко: система фиксации гола пока будет установлена на стадионы Кубка конфедераций (1)
Чезаре Пранделли: шансы "Ювентуса" и "Барселоны" равны – 50 на 50
Экс-главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли высказал мнение о сегодняшнем матче "Ювентуса" и "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Безусловно, "Ювентус" нельзя считать фаворитом в матчах с "Барселоной". И все же шансы равны – 50 на 50. Чтобы создать проблемы такой команде, как "Барселона", нужно заставить ее двигаться.
Многое будет зависеть от того, насколько интенсивно сыграет "Ювентус", - заявил Пранделли.
Sportbox
"Безусловно, "Ювентус" нельзя считать фаворитом в матчах с "Барселоной". И все же шансы равны – 50 на 50. Чтобы создать проблемы такой команде, как "Барселона", нужно заставить ее двигаться.
Многое будет зависеть от того, насколько интенсивно сыграет "Ювентус", - заявил Пранделли.
Sportbox
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.