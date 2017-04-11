Чезаре Пранделли: шансы "Ювентуса" и "Барселоны" равны – 50 на 50

Экс-главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли высказал мнение о сегодняшнем матче "Ювентуса" и "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов."Безусловно, "Ювентус" нельзя считать фаворитом в матчах с "Барселоной". И все же шансы равны – 50 на 50. Чтобы создать проблемы такой команде, как "Барселона", нужно заставить ее двигаться.Многое будет зависеть от того, насколько интенсивно сыграет "Ювентус", - заявил Пранделли.