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Начало матча "Боруссия" - "Монако" отложено

Начало первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" Д – "Монако" отложен на неопределенное время.

Напомним, ранее около стадиона дортмундцев произошел взрыв. Пострадал полузащитник Марк Бартра.
Теги: Боруссия Монако
Сегодня, 21:19
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