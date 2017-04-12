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Вице-президент "Монако": футбол не должен быть заложником людей, устраивающих взрывы
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев выступил с заявлением по поводу вчерашних взрывов в Дортмунде. Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" был перенесен на сегодняшний день.
"Прежде всего, хочу еще раз выразить свою полную поддержку дортмундской "Боруссии" и Марку Бартре, который получил повреждение. Также хочу отдать дань уважения нашим болельщикам за их безупречное поведение и поддержку. Нужно поаплодировать немецким поклонникам, которые накануне помогли нашим фанатам устроиться в городе на ночлег.
Такие позорные акции мы просто не хотим видеть. Теперь проведение матча осложнено. Конечно, мы думали, стоит ли выходить на эту игру, но все-таки футбол не должен быть заложником тех людей, что устроили все это. УЕФА, "Боруссия" и мы – все на одной стороне. Мы будем поддерживать игроков и продолжать разбираться в ситуации", - сказал Васильев.
Sportbox
"Прежде всего, хочу еще раз выразить свою полную поддержку дортмундской "Боруссии" и Марку Бартре, который получил повреждение. Также хочу отдать дань уважения нашим болельщикам за их безупречное поведение и поддержку. Нужно поаплодировать немецким поклонникам, которые накануне помогли нашим фанатам устроиться в городе на ночлег.
Такие позорные акции мы просто не хотим видеть. Теперь проведение матча осложнено. Конечно, мы думали, стоит ли выходить на эту игру, но все-таки футбол не должен быть заложником тех людей, что устроили все это. УЕФА, "Боруссия" и мы – все на одной стороне. Мы будем поддерживать игроков и продолжать разбираться в ситуации", - сказал Васильев.
Sportbox
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