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Матч "Боруссия" - "Монако" не будет перенесен на субботу

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" не будет перенесен на субботу, передает L'Equipe.

Напомним, что руководство "Монако" сегодня обратилось в УЕФА с просьбой рассмотреть возможность переноса матча на субботу, так как посчитало, что сегодня полиция не сможет обеспечить обеспечить безопасность и отойти от последствий вчерашнего взрыва.

Матч состоится в Дортмунде сегодня и начнется в 19:45 мск.
Теги: Боруссия Монако
Сегодня, 18:03
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