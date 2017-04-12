Матч "Боруссия" - "Монако" не будет перенесен на субботу

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" не будет перенесен на субботу, передает L'Equipe.Напомним, что руководство "Монако" сегодня обратилось в УЕФА с просьбой рассмотреть возможность переноса матча на субботу, так как посчитало, что сегодня полиция не сможет обеспечить обеспечить безопасность и отойти от последствий вчерашнего взрыва.Матч состоится в Дортмунде сегодня и начнется в 19:45 мск.