Болельщики "Лестера" перед матчем с "Атлетико" устроили беспорядки в Мадриде

Перед первым четвертьфинальным матче Лиги чемпионов с "Атлетико" болельщики "Лестера" устроили в Мадриде беспорядки, сообщает Mirror.Отмечается, что фанаты английской команды участвовали в столкновениях с местной полицией на площади Пласа-Майор. При этом англичане использовали в качестве оружия бутылки и другие предметы.