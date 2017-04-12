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Болельщики "Лестера" перед матчем с "Атлетико" устроили беспорядки в Мадриде

Перед первым четвертьфинальным матче Лиги чемпионов с "Атлетико" болельщики "Лестера" устроили в Мадриде беспорядки, сообщает Mirror.

Отмечается, что фанаты английской команды участвовали в столкновениях с местной полицией на площади Пласа-Майор. При этом англичане использовали в качестве оружия бутылки и другие предметы.
Теги: Лестер Атлетико
Вчера, 23:03
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(1)
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это которые мирно гуляют и общаются?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Не, ну тут однозначно все начали российские болельщики. grinning


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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