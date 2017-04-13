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УЕФА: "Боруссия" и "Монако" были согласны на перенос матча со вторника на среду

Дортмундская "Боруссия" и "Монако" были согласны с тем, чтобы их первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов был перенесен со вторника на среду, заявил глава департамента по коммуникациям УЕФА Педро Пинту, поэтому недовольство немецкого клуба непонятно.

Изначально первый матч между "Боруссией" и "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде. Менее чем за час до игры около автобуса хозяев произошли три взрыва.

В среду "Боруссия" проиграла "Монако" со счетом 2:3, а после игры главный тренер дортмундцев Томас Тухель раскритиковал решение о переносе матча на один день, заявив, что в команде хотели получить больше времени, "чтобы пережить такое".

"Решение сыграть матч в среду в 18:45 по местному времени было принято вечером во вторник на стадионе "Боруссии" при полном согласии клубов и властей. Мы в среду общались со всеми сторонами и ни разу не получили информации, которая говорила бы о том, что какая-либо из команд не хочет играть", - сказал Пинту.

Р-Спорт
Теги: Боруссия Д Монако
Сегодня, 13:50
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