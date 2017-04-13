УЕФА: "Боруссия" и "Монако" были согласны на перенос матча со вторника на среду

Дортмундская "Боруссия" и "Монако" были согласны с тем, чтобы их первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов был перенесен со вторника на среду, заявил глава департамента по коммуникациям УЕФА Педро Пинту, поэтому недовольство немецкого клуба непонятно.Изначально первый матч между "Боруссией" и "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде. Менее чем за час до игры около автобуса хозяев произошли три взрыва.В среду "Боруссия" проиграла "Монако" со счетом 2:3, а после игры главный тренер дортмундцев Томас Тухель раскритиковал решение о переносе матча на один день, заявив, что в команде хотели получить больше времени, "чтобы пережить такое"."Решение сыграть матч в среду в 18:45 по местному времени было принято вечером во вторник на стадионе "Боруссии" при полном согласии клубов и властей. Мы в среду общались со всеми сторонами и ни разу не получили информации, которая говорила бы о том, что какая-либо из команд не хочет играть", - сказал Пинту.