Футбольная перестрелка в Виго и турецкое сумасшествие. О том, как прошли первые игры четвертьфинала Лиги Европы

"Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед"

1:1

"Аякс" - "Шальке 04"



2:0

"Сельта" - "Генк"



3:2

"Лион" - "Бешикташ"



2:1



"Манчестер Юнайтед" не удержал победу, "Лион" перевернул всё в течение двух минут, а "Шальке" полностью провалил встречу. Об этом в обзоре игрового дня отДля "Манчестера" Лига Европы крайне важна лишь потому, что победа в ней позволяет сыграть на следующий год в Лиге Чемпионов. Во внутреннем первенстве у манкунианцев откровенно не клеится, так что этот вариант оказался для "красных дьяволов" единственным путём к главному футбольному соревнованию человечества. Подобная безысходность заставила позабыть Моуринью о своих ранних словах и страстно заинтересоваться куда менее престижным европейским турниром.Перед игрой многие пророчили "МЮ" уверенную победу, обманувшись классом играющих соперников. Но "Андерлехт" дал англичанам бой и позволил увезти из Брюсселя только результативную ничью. Оно, конечно, тоже неплохо, но по большому счету не даёт "Манчестеру" ничего перед ответной игрой. Преимущество гостевого гола очень хлипкое, ветреное. Один точный (да пусть и случайный) удар и его уже не станет.В общем и целом, англичане выглядели лучше. Но безоговорочного преимущества у "МЮ" не получилось, иначе бы они сумели додавить хозяев. "Дьяволы" создавали больше моментов у ворот соперника (гораздо. "Андерлехт" почти не бил по воротам), отрезками выдавали серии опасных атак, только всё это лишь вспышками, не на постоянную. Полноценного контроля происходящего, который многие ждали от манкунианцев как от фаворитов, не было. Гости, например, слишком долго вкатывались в игру. Примерно до середины тайма. Долго возились и сумбурили, пока не нащупали наконец-то самих себя.На 36-й минуте забил Мхитарян. С выстрелом Лингарда Рубен справился, а с добиванием "лучшего из армян" уже никак не мог. После перерыва бельгийцы разозлились и прибавили, но "Манчестеру" удалось погасить этот бунт, вынудить хозяев ориентироваться на контратаки. Свои оставшиеся моменты "МЮ" разбазарил и пропустил за четыре минуты до конца основного времени после первого удара в створ. Что ж, теперь всё решится на "Олд Траффорд". Но надо признать, что бельгийцам повезло, и первый матч укрепил в той мысли, что "Манчестер" пройдёт дальше.Немцы полностью провалили игру и навряд ли имеют какие-нибудь шансы пройти в полуфинал. Даже если случится чудо, хочется задать вопрос, зачем оно им вообще надо с таким-то футболом?Команды долго присматривались, побаиваясь друг друга, неохотно шли вперёд. "Аякс" сумел исправиться ещё в середине тайма. Амстердамцы взяли инициативу и начали вести игру, атаковать, а "Шальке" так и пребывал в сонном, непонятном состоянии, будто гости и не хотели бороться. Сергей Карасёв (мы знаем, он не может без этого) назначил одиннадцатиметровый в ворота немцев ещё до перерыва. Дэви Классен с "точки" не промахнулся и наказал гостей за крайнюю степень футбольной пассивности.Во втором тайме Классен забил ещё один. Вообще, если искать что-то хорошее в игре "Шальке", то можно выделить лишь голкипера Ральфа Фермана, благодаря которому Амстердам не смог добиться разгромного счёта. В остальном, полное превосходство голландцев.2:0 и, по-моему, в этой паре всё ясно. "Шальке" совсем не "Барселона". В её нынешнем состоянии крайне сомнителен любой камбэк.А в Испании творился настоящий праздник в хорошем смысле безбашенного, зрелищного футбола. Встречались две весёлые, атакующие команды, желающие идти вперёд и забивать, а не строить коварные планы, откатываясь к собственной штрафной и пуляя на единственного форварда.Гости быстро открыли счёт, Гутьюс забил на десятой минут, но этим, видимо, только как следует раззадорил противника. За последовавшие полчаса бельгийцы "напихали" аж три гола. Обидчики "Краснодара" здорово покуражились до перерыва. Забитыми мячами в хронологическом порядке отметились Систо Пионе, Аспас Яго и Джон Гвиддети.На двоих команды настучали тридцать ударов по воротам, половина из которых пришлась в створ. Скучать зрителям явно было некогда. Во втором тайме бельгийцы сумели уменьшить преимущество своих соперников. Буффель забил второй гостевой гол, воспользовавшись ошибкой защитника Хонни. На таком боевом, захватывающим счёте игроки и остановились. Такая игра, обилие голов и моментов для них может легко заставить кого-нибудь из нейтральных болельщиков обратить внимание на именно эту пару в день ответных встреч. "Сельта" и "Генк", среди которых ещё ничего не ясно, совершенно это заслужили.К сожалению, опять приходится говорить не о футболе. Но иначе никак, подобное произошедшему должно освещаться. До начала игры "Лиона" и "Бешикташа" произошло крайне неприятное происшествие, из-за которого даже пришлось отложить матч. "Болельщики" турецкого клуба с верхнего яруса начали бросать пиротехнику на головы поклонникам французской команды. Толпа бросилась на поле, где уже разминались футболисты, а некоторые из фанатов успели подраться на трибунах. Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс даже спустился на поле, где попытался успокоить разгоряченных зрителей.Но футбол начался. Пусть и на сорок минут позже. Неизвестно, повлияло ли на игроков французского клуба произошедшее или на то были другие, сугубо футбольные причины, но начало осталось за турками. Уже на пятнадцатой минуте гости вышли вперёд. Отличился Бабель после стандартного положения. И опять в дело вступили болельщики гостей. Игрокам даже пришлось успокаивать их.Игра шла примерно равная, с обоюдными шансами. У "Лиона" Набиль Фекир выстрелил в перекладину, у "Бешикташа" не сумел попасть в пустые Талиска. Матч клонился к закату и можно было подумать, что голов больше не будет, но за несколько минут до окончания основного времени хозяева выстрелили дублем.Сначала Толиссо пропихнул снаряд мимо голкипера (опять стандарт!) после подачи Вальбуэна. А уже через минуту голкипер гостей Фабрисио решил пофинтить, окруженный тремя игроками соперника. В итоге подвела техника. Он потерял мяч, а Морель покатил в пустые ворота. "Бешикташ" забил важный гостевой мяч, но не удержал своего преимущества. Теперь стоит только предположить, какой ад мы увидим на стадионе в Турции. Президент "Лиона" уже предложил провести эту игру без зрителей.