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A УЕФА опасаются теракта на финале Лиги чемпионов
УЕФА провел тайные переговоры с властями Уэльса, поскольку опасается возможных террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов) на финале Лиги чемпионов в Кардиффе, сообщает The Sun.
Решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона будет сыгран на стадионе "Миллениум" в Кардиффе 3 июня. Арена, вмещающая 74500 зрителей, оборудована выдвижной крышей. Как сообщается, руководство УЕФА обратилось к властям Уэльса с просьбой полностью закрыть крышу на время матча, чтобы исключить возможность террористических атак с использованием дронов.
Также отмечается, что после взрыва у автобуса дортмундской "Боруссии" во вторник, УЕФА призвал усилить меры безопасности на финале Лиги чемпионов, и 3 июня в Кардиффе будут дежурить не менее 15 тысяч полицейских.
Р-Спорт
Решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона будет сыгран на стадионе "Миллениум" в Кардиффе 3 июня. Арена, вмещающая 74500 зрителей, оборудована выдвижной крышей. Как сообщается, руководство УЕФА обратилось к властям Уэльса с просьбой полностью закрыть крышу на время матча, чтобы исключить возможность террористических атак с использованием дронов.
Также отмечается, что после взрыва у автобуса дортмундской "Боруссии" во вторник, УЕФА призвал усилить меры безопасности на финале Лиги чемпионов, и 3 июня в Кардиффе будут дежурить не менее 15 тысяч полицейских.
Р-Спорт
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