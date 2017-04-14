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Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказал мнение по поводу возможного чемпионства его бывшего клуба.
— Насколько расстраивает мысль о том, что "Спартак" может стать чемпионом?
— Это футбол. Многие адекватные болельщики "Спартака" и люди, которые соскучились, наверное, заслужили, чтобы за столько лет они впервые стали чемпионами. Но есть определенная группа сектантов из-за которых не хотелось бы, чтобы они выиграли, поскольку они ведут себя не очень по-мужски. Поэтому пусть победит сильнейший. Чемпионат длинный.
Если откровенно говорить, то такого судейства никогда не было у "Спартака", плюс, конечно, игра. Нужно отдать должное Каррере, что он сделал очень хороший коллектив. Плюс - пришли фундаментальные и качественные футболисты. Сейчас "Спартак" силен и если они выиграют чемпионат, значит этого достойны. Мы постараемся все это им подпортить.
ФК "Зенит"
— Насколько расстраивает мысль о том, что "Спартак" может стать чемпионом?
— Это футбол. Многие адекватные болельщики "Спартака" и люди, которые соскучились, наверное, заслужили, чтобы за столько лет они впервые стали чемпионами. Но есть определенная группа сектантов из-за которых не хотелось бы, чтобы они выиграли, поскольку они ведут себя не очень по-мужски. Поэтому пусть победит сильнейший. Чемпионат длинный.
Если откровенно говорить, то такого судейства никогда не было у "Спартака", плюс, конечно, игра. Нужно отдать должное Каррере, что он сделал очень хороший коллектив. Плюс - пришли фундаментальные и качественные футболисты. Сейчас "Спартак" силен и если они выиграют чемпионат, значит этого достойны. Мы постараемся все это им подпортить.
ФК "Зенит"
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