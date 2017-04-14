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Артем Дзюба: адекватные болельщики "Спартака" заслужили, чтобы команда наконец стала чемпионом

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба высказал мнение по поводу возможного чемпионства его бывшего клуба.

— Насколько расстраивает мысль о том, что "Спартак" может стать чемпионом?

— Это футбол. Многие адекватные болельщики "Спартака" и люди, которые соскучились, наверное, заслужили, чтобы за столько лет они впервые стали чемпионами. Но есть определенная группа сектантов из-за которых не хотелось бы, чтобы они выиграли, поскольку они ведут себя не очень по-мужски. Поэтому пусть победит сильнейший. Чемпионат длинный.

Если откровенно говорить, то такого судейства никогда не было у "Спартака", плюс, конечно, игра. Нужно отдать должное Каррере, что он сделал очень хороший коллектив. Плюс - пришли фундаментальные и качественные футболисты. Сейчас "Спартак" силен и если они выиграют чемпионат, значит этого достойны. Мы постараемся все это им подпортить.

ФК "Зенит"
Теги: Дзюба Спартак Зенит
Сегодня, 13:06
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15
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№15 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 13:55) #
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online

Распизделся дзюбушка , ой не к добру это для Зенита...
Регистрация: 17.06.2016
№14 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 13:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Адекватные болельщики Спартака хотят, что бы как можно реже упоминалось имя Дзюбы, Погребняка, Червиченко рядом с именем Спартак. Ты выбрал свой путь, дерзай, облизывай стрелку, не надо пиариться за счет Спартака. Своим для Спартака ты никогда больше не будешь, да и для Зенита, я думаю, тоже.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№13 Написал: trent (Сегодня, 13:47) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну всё, бомжи то как распистелись...да и куй с ними, пусть пизддаболят, они любят языком чесать...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:47) #
  • +1
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online

Цитата: zenit47

а так как таковых не имеется, то свиньям никогда не стать чемпионами

Вы вы чемпионы. Не ссыте.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:46) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
АДЕКВАТНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ "СПАРТАКА" ЗАСЛУЖИЛИ, ЧТОБЫ КОМАНДА НАКОНЕЦ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ

а так как таковых не имеется, то свиньям никогда не стать чемпионами
Регистрация: 17.05.2013
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:46) #
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online

Цитата: Алексей2010
Неужели блессинг?

Похож, но не тот стиль.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:45) #
  • +5
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей2010
Неужели блессинг?

блеслинг и болельщик 812 это один персонаж пользователь Ferd( модератор от бомжей) smirk
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 13:41) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Полд каким ником этот Дзюба на этом сайте, очень интересно?

Неужели блессинг?


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№7 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:40) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: saint BASIL
адекватные это кто? те кто поддержал твою продажную душенку!

Адекватные это те которые, хотя бы разговаривают по теме и без оскорблений!
А не те которым чисто насрать и убежать!
Регистрация: 5.04.2017
№6 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 13:36) #
  • +5
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Сектанты , судьи , не по-мужски ( казалось бы, ему ли об этом говорить)....одним словом - псина.
Стремно что это животное имело отношение к Спартаку.
Регистрация: 21.12.2016
№5 Написал: _бояра_ (Сегодня, 13:36) #
  • 0
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поищишь твоих адекватных во время матча, как только выйдешь
Регистрация: 10.02.2017
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
это точно шлюбы интервью? joy
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (1)
online

У него мысли такие же, как у сбголубых юзеров данного ресурса.
Полд каким ником этот Дзюба на этом сайте, очень интересно?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 13:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Какой-то подтекст странный, Дзюба уже сложил руки, интриги типа не будет..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 13:22) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
адекватные это кто? те кто поддержал твою продажную душенку!


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007
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