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Арсен Хубулов: на игру с "Крылья" мы должны выйти максимально мобилизованными и агрессивными

Полузащитник "Анжи" Арсен Хубулов высказался относительно предстоящего матча 23-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов".

"Позитивно настраиваемся на хороший результат. Ждём "Крылья Советов" и должны выйти максимально мобилизованными, агрессивными и показать, как мы можем играть дома.

Понадобится ли поддержка трибун? Вообще в футбол играют для болельщиков, и очень приятно, когда трибуны переполнены. Надеюсь, что на эту игру придёт как можно больше зрителей. Команда и болельщики должны быть одним целым. Ну а мы постараемся их порадовать.

Самое главное - добиться положительного результата. Сейчас со всеми командами тяжело играть", - сказал Хубулов.
Теги: Хубулов Анжи
Сегодня, 13:50
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