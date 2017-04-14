Арсен Хубулов: на игру с "Крылья" мы должны выйти максимально мобилизованными и агрессивными

Полузащитник "Анжи" Арсен Хубулов высказался относительно предстоящего матча 23-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов"."Позитивно настраиваемся на хороший результат. Ждём "Крылья Советов" и должны выйти максимально мобилизованными, агрессивными и показать, как мы можем играть дома.Понадобится ли поддержка трибун? Вообще в футбол играют для болельщиков, и очень приятно, когда трибуны переполнены. Надеюсь, что на эту игру придёт как можно больше зрителей. Команда и болельщики должны быть одним целым. Ну а мы постараемся их порадовать.Самое главное - добиться положительного результата. Сейчас со всеми командами тяжело играть", - сказал Хубулов.