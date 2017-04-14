Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер

Владимир Пильгуй: оставлять Погребняка в "Динамо" или нет должен решать только главный тренер Прославленный советский вратарь, двукратный победитель Кубка СССР, обладатель серебряной награды Евро-1972 и экс-игрок "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью для Rusfootball.info прокомментировал возвращение московского клуба в Премьер-Лигу.

- Как вам игра команды в ФНЛ в течение турнира?

Игра оставляла двоякое впечатление. С одной стороны, если говорить в целом, то качество игры полностью не удовлетворило, но на уровне тех команд, которые противостояли "Динамо" хватало и такого качества. А поскольку результат был главной задачей, то задача выполнена. Однако по качеству игры, как мне кажется, проблем ещё достаточно.

Отдельно стоит поблагодарить ребят, которые остались или перешли в команду, несмотря на вылет из Премьер-Лиги. Шунин, Козлов, Сапета, Хольмен, Ташаев... вот этим и другим ребятам большое спасибо, что не бросили команду. Некоторые из них в какой-то степени искупали свою вину, другие пришли помогать возвращаться, формировать новый костяк команды.

Возвращение "Динамо" в Премьер-Лигу - во многом заслуга и тренерского штаба, который сумел создать боеспособный коллектив. Но если говорить в целом о перспективах, то здесь многое зависит от финансового положения клуба и возможностей по качественному комплектованию. Сейчас об этом тяжело рассуждать.

- В течение сезона слухи об уходе Юрия Калитвинцева с поста главного тренера возникали несколько раз, и его будущее по-прежнему неизвестно...

Честно говоря, изначально я был против назначения Калитвинцева. Мне казалось, что нужно было брать кого-то из своих, динамовцев. Но человек не только говорил о возвращении высший дивизион, но и добился этого, создав крепкий коллектив, который с самого первого дня встал в лидеры в ФНЛ, так по сезону и прошёл. Конечно, это заслуга Калитвинцева и помогавших ему ребят в лице Ковтуна, Гены Литовченко и других. Я думаю, что если между сторонами нет, например, финансовых проблем, то и не надо ничего менять.

- Кирилл Панченко показывал не только серьёзную результативность в ФНЛ, но и даже был вызван в сборную...

Есть большой знак вопроса по игре Кирилла в Премьер-Лиге. Если вспоминать его выступления за "Мордовию" или ЦСКА, то лично меня он там не очень впечатлял. Сейчас же он набрался опыта и уверенности в себе, поэтому, наверное, это один из тех игроков, вокруг которого можно будет строить команду для Премьер-Лиги.

- Принципиально вернуться в высший дивизион с первого места?

Не думаю, что это так принципиально, но, судя по всему, так и будет. Мне не кажется, что "Тосно" настигнет "Динамо".

- Интересно ваше мнение относительно Павла Погребняка и вот этого феномена, когда человек зарабатывает большие деньги, но не играет:

Наверное, это феномен нашего футбола в целом, к сожалению. Часто такое бывает, что люди, которые не играют, получают больше, чем футболисты сборной. Здесь появляются вопросы к тем, кто участвовал в этой сделке, кто предлагал такие условия и зарплату людям, которые уже, наверное, на сходе. Я против того, что человек не играет, но получает такие деньги. А оставлять его в команде или нет - должен решать только главный тренер.
Теги: Пильгуй Динамо Погребняк Калитвинцев Панченко
Сегодня, 17:31
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: ADonskoi (Сегодня, 17:48) #
  • +1
  •  (1)
online

Еще неизвестно платят Погребняку по контракту либо это общая зарплата тех,кто контракт продвинул? Пора бы уже навести порядок с Кокориными, Мамаеывми и прочими и не удивлять страну и заграницу. Играешь, забиваешь- твои честно заработанные, сидишь на лавке- получай стипендию, как студент на лекции.
Регистрация: 17.07.2014
№1 Написал: Lacan (Сегодня, 17:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Гнать этого ублюдка ссаными тряпками и немедленно! imp
Регистрация: 27.09.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.