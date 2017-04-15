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Джейми Варди: я забил красивый гол, но предпочел бы три очка

Форвард "Лестера" Джейми Варди считает, что его команде надо было бережнее относиться к преимуществу в счете в матче против "Кристал Пэлас" (2:2) в 33-м туре чемпионата России.

"Мы не дорожили преимуществом в счете. Если бы мы держались за этот счет, результат матча был бы другим. Когда Бентеке забивал второй гол, мне кажется, что он нарушал правила. Мяч, который удалось забить, получился красивым, но я бы предпочел три очка этому голу", - цитирует Варди ВВС.
Теги: Варди Лестер Сандерленд
Сегодня, 20:59
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