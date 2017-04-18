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Станислав Черчесов: сегодняшний уровень Кокорина нас не до конца устраивает
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру «Спартак» – «Зенит» и оценил шансы нападающего питерцев Александра Кокорина вернуться в национальную команду.
– Расскажите о ваших впечатлениях от матча «Спартак» – «Зенит», в котором, возможно, решилась судьба чемпионата?
– Порадовало то, что никто не травмировался. Порадовало, что игроки «Спартака» весь сезон показывают стабильный уровень. Ну и эта игра расставила все точки на «i». Справедливо, что в этом матче «Спартак» минимально выиграл.
– Что это чемпионство «Спартака» может дать нашему футболу?
– Во-первых, клуб будет с титулом после долгого перерыва. Это для спартаковцев большой плюс и импульс. Что-то для футбола в целом? Я не думаю.
– Что происходит с Александром Кокориным?
– Честно говоря, я не большой любитель обсуждать конкретные фамилии. Мы смотрим на игроков, на команды, делаем свой анализ и принимаем те или иные решения. Невозможно сказать, почему у того или иного игрока не получается. Он перешел из «Динамо» в «Зенит», это другие требования, другие партнеры, другое внутреннее состояние.
На данный момент тот уровень, который у Кокорина есть, нас не до конца устраивает. Поэтому не случайно его не было на последнем сборе. У нас есть месяц до окончания чемпионата, поэтому мы никого не вычеркиваем. Я его, наверное, знаю лучше, чем многие.
– Вы как тренер национальной команды удовлетворены тем, что у сборной России внутри? Не в отдельной конкретной игре, а в динамике от первого матча, когда вы ее взяли, и до последнего?
– Хороший вопрос. Думаю, что наметки есть в этом плане. Мы уже в трех играх сначала на последней минуте забили, потом не до конца отыгрались с Коста-Рикой, затем с Бельгией вернулись в игру. За это комплимент футболистам. В этом плане уже и зритель все видит, были аншлаги на стадионах.
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– Расскажите о ваших впечатлениях от матча «Спартак» – «Зенит», в котором, возможно, решилась судьба чемпионата?
– Порадовало то, что никто не травмировался. Порадовало, что игроки «Спартака» весь сезон показывают стабильный уровень. Ну и эта игра расставила все точки на «i». Справедливо, что в этом матче «Спартак» минимально выиграл.
– Что это чемпионство «Спартака» может дать нашему футболу?
– Во-первых, клуб будет с титулом после долгого перерыва. Это для спартаковцев большой плюс и импульс. Что-то для футбола в целом? Я не думаю.
– Что происходит с Александром Кокориным?
– Честно говоря, я не большой любитель обсуждать конкретные фамилии. Мы смотрим на игроков, на команды, делаем свой анализ и принимаем те или иные решения. Невозможно сказать, почему у того или иного игрока не получается. Он перешел из «Динамо» в «Зенит», это другие требования, другие партнеры, другое внутреннее состояние.
На данный момент тот уровень, который у Кокорина есть, нас не до конца устраивает. Поэтому не случайно его не было на последнем сборе. У нас есть месяц до окончания чемпионата, поэтому мы никого не вычеркиваем. Я его, наверное, знаю лучше, чем многие.
– Вы как тренер национальной команды удовлетворены тем, что у сборной России внутри? Не в отдельной конкретной игре, а в динамике от первого матча, когда вы ее взяли, и до последнего?
– Хороший вопрос. Думаю, что наметки есть в этом плане. Мы уже в трех играх сначала на последней минуте забили, потом не до конца отыгрались с Коста-Рикой, затем с Бельгией вернулись в игру. За это комплимент футболистам. В этом плане уже и зритель все видит, были аншлаги на стадионах.
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