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Неймар заплакал после вылета из Лиги чемпионов (видео)

Нападающий "Барселоны" Неймар не сдержал слезы после финального свистка в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:0).

В первом матче победил туринский клуб одержал победу со счетом 3:0 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира, передает "Газета.ru".

ВИДЕО - здесь
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 08:16
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№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Перефразируя известную цитату на " Турин слезам не верит", надо сказать, что им плакать надо над тем как Барсики били по воротам, в створ никак не могли попасть из забивных положений
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 08:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
А я рад за Юве! Парни на столько сыграли правильно против Барсы. .. дорогого стоит. Не мар не плач бедняжка! Времена меняются ... появляются более быстрые и умные клубы... не Месси единым должна жить барса а командной игрой ! Поздравляю Юве! !!!!
Регистрация: 23.01.2012
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:40) #
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  •  (3)

вчера конечно Барса смотрелась лучше, но по сумме 2х матчей реально заслуживал выход дальше именно Юве


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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