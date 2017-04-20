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Неймар заплакал после вылета из Лиги чемпионов (видео)
Нападающий "Барселоны" Неймар не сдержал слезы после финального свистка в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:0).
В первом матче победил туринский клуб одержал победу со счетом 3:0 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира, передает "Газета.ru".
ВИДЕО - здесь
В первом матче победил туринский клуб одержал победу со счетом 3:0 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира, передает "Газета.ru".
ВИДЕО - здесь
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