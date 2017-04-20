Бранислав Иванович: Шевченко был моим кумиром, не думал, что он станет моим другом

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович, отвечая на вопросы болельщиков питерского клуба, рассказал, кто был его кумиром в детстве."В молодости моим кумиром был Андрей Шевченко. Я не думал, что он когда-то станет моим другом, что в моей карьере он мне неоднократно будет помогать. Даже сейчас он мне много помогает, мы общаемся. Я всегда благодарю его за это", - сказал Иванович.Бранислав Иванович, будучи футболистом "Челси" с 2008 по 2017 год, успел поиграть с Андреем Шевченко в одной команде. Нынешний тренер сборной Украины выступал за лондонцев с 2006 по 2009 год.