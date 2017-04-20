Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
"Спартак" чемпион?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:53
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (2)
Анатолий Бышовец: Смолов через "Эвертон" будет стремиться попасть в "Челси", "МЮ" или "Арсенал" (2)
15:22
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (1)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал (1)
10:51
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (12)
Руслан Нигматуллин: пришельцы к нам не собираются, а значит никто "Спартак" уже не остановит (12)
08:22
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Массимилиано Аллегри: "Барселона" не смогла нам забить в обоих матчах, это что-то неслыханное (1)
Вчера 23:47
"Ювентус" прошел "Барселону" в Лиге чемпионов (17)
"Ювентус" прошел "Барселону" в Лиге чемпионов (17)
Вчера 23:45
"Монако" обыграл "Боруссию" в четвертьфинале ЛЧ (4)
"Монако" обыграл "Боруссию" в четвертьфинале ЛЧ (4)
Вчера 23:19
Глава МЧС посетил с инспекционным визитом "Казань Арену" (2)
Глава МЧС посетил с инспекционным визитом "Казань Арену" (2)
Вчера 21:50
Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (8)
Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (8)
Вчера 21:39
Денис Глушаков: отрыв не давит, это нормальная ситуация (4)
Денис Глушаков: отрыв не давит, это нормальная ситуация (4)
Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, что ему тяжело дался дебют в качестве комментатора на матче Лиги чемпионов.
– Слушайте, я выжат так, будто только что тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал. Это реально тяжело!
Главная сложность в том, что я привык смотреть футбол несколько шире: обращать внимание на тактические нюансы, свободные зоны. А для зрителей все-таки нужно контролировать ход событий: то, что связано с мячом, развитием игровых эпизодов.
Поэтому когда ты 20 лет смотришь футбол в одном режиме, сразу перестроиться тяжеловато. Плюс, я старался соответствовать Нобелю. Он задал очень высокую планку в плане темпа, понимания футбола и оценки игровых действий. Я старался быть хорошей второй скрипкой, надеюсь, что у меня это получилось. Но теперь я совсем иначе оцениваю работу комментаторов и журналистов.
– Если когда-нибудь вам предложат стать комментатором, согласитесь?
– Ну, я бы очень не хотел, чтобы наступили такие времена в моей жизни. Я очень благодарен за опыт, но все-таки надеюсь, что часто он повторяться не будет. Хотя сегодня случилась очень интересная часть в моей биографии, – цитирует Слуцкого "Матч ТВ".
– Слушайте, я выжат так, будто только что тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал. Это реально тяжело!
Главная сложность в том, что я привык смотреть футбол несколько шире: обращать внимание на тактические нюансы, свободные зоны. А для зрителей все-таки нужно контролировать ход событий: то, что связано с мячом, развитием игровых эпизодов.
Поэтому когда ты 20 лет смотришь футбол в одном режиме, сразу перестроиться тяжеловато. Плюс, я старался соответствовать Нобелю. Он задал очень высокую планку в плане темпа, понимания футбола и оценки игровых действий. Я старался быть хорошей второй скрипкой, надеюсь, что у меня это получилось. Но теперь я совсем иначе оцениваю работу комментаторов и журналистов.
– Если когда-нибудь вам предложат стать комментатором, согласитесь?
– Ну, я бы очень не хотел, чтобы наступили такие времена в моей жизни. Я очень благодарен за опыт, но все-таки надеюсь, что часто он повторяться не будет. Хотя сегодня случилась очень интересная часть в моей биографии, – цитирует Слуцкого "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.