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Леонид Слуцкий: я выжат так, будто тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, что ему тяжело дался дебют в качестве комментатора на матче Лиги чемпионов.

– Слушайте, я выжат так, будто только что тренировал "Барселону" или "Ювентус", а не комментировал. Это реально тяжело!

Главная сложность в том, что я привык смотреть футбол несколько шире: обращать внимание на тактические нюансы, свободные зоны. А для зрителей все-таки нужно контролировать ход событий: то, что связано с мячом, развитием игровых эпизодов.

Поэтому когда ты 20 лет смотришь футбол в одном режиме, сразу перестроиться тяжеловато. Плюс, я старался соответствовать Нобелю. Он задал очень высокую планку в плане темпа, понимания футбола и оценки игровых действий. Я старался быть хорошей второй скрипкой, надеюсь, что у меня это получилось. Но теперь я совсем иначе оцениваю работу комментаторов и журналистов.

– Если когда-нибудь вам предложат стать комментатором, согласитесь?

– Ну, я бы очень не хотел, чтобы наступили такие времена в моей жизни. Я очень благодарен за опыт, но все-таки надеюсь, что часто он повторяться не будет. Хотя сегодня случилась очень интересная часть в моей биографии, – цитирует Слуцкого "Матч ТВ".
Теги: Слуцкий
Сегодня, 15:22
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:45) #
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Этот Шнобель верещал как недорезанный без перерыва. Слуцкий, крепись, ты отличный комментатор.


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