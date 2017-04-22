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Андрей Червиченко: "Ростов" отомстил "Спартаку" за бессовестную победу в первом круге
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 24-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с "Ростовом" (0:3).
- Об игре:
Отличная встреча при равном судействе, в связи с чем "Спартак" лишился основного преимущества и уступил хорошей команде. Если мы вспомним матч первого круга - "Спартак" выиграл бесстыжим образом благодаря арбитру, и та же история повторилась с "Ростовом" в гостевом матче против "Зенита". Если добавить эти шесть очков "Ростову", и убрать очки у "Спартак" и "Зенита" - турнирная таблица сейчас выглядела иначе. Поэтому всё логично, "Ростов" на своём поле обыграл "Спартак", судья отработал не без ошибок, но ошибался он и в ту, и в другую сторону.
- О том, что "Ростов" до этого не забивал пять игр кряду, а "Спартак" не терял очков три матча подряд:
Это боевой дух "Ростова" и желание отыграться за то, что было в матче между командами в первом круге. Не настрой ли это на "Спартак", как на главного раздражителя в чемпионате? Возможно, но больше был настрой не именно на москвичей, а на то, как они выиграли в первом круге.
- О турнирной таблице:
Не думаю, что "Спартак" чемпионство упустит. То, что в следующем туре "Урал" уступит "красно-белым" - это аксиома, а вот если "Спартак" даже проиграет через тур ЦСКА, то там просто некому проигрывать. Не думаю, что "Амкар", "Терек" и "Урал" отнимут у "Спартака" очки. Так или иначе, думаю, до чемпионского титула москвичи доплывут.
О дне рождения Массимо Карреры:
Мы часто видим, что в дни рождения тех или иных специалистов им всё-таки приходится довольствоваться галстуком. Подобная история случается не в первый раз. Возможно, в такие праздники тренерам уже стоит как-то настаивать на переносе игр, чтобы не получалось так, как получилось сегодня (смеётся).
- О лучшем игроке минувшей встрече:
Александр Бухаров мне нравится. Сейчас он возвращаться в свою лучшую форму. Заметил, что при Бердыеве в "Ростове" многие футболисты вновь обрели себя. Например, Сослан Джанаев, которого сделали лучшим вратарём в стране. Сейчас возрождается Бухаров как бомбардир. Думаю, сегодня именно активная игра этого форварда, который забил два, а мог и ещё один отправить в сетку ворот Артёма Реброва, положила задел добытой ростовчанами победе. Курбан Бердыев вновь выступает в качестве реаниматолога карьер когда-то игравших на приличном урове футболистов. Поэтому я назову лучшим игроком минувшей встречи Александра Бухарова, который, к слову, не просто так совсем недавно совершил своё возвращение в сборную России.
- Об игре:
Отличная встреча при равном судействе, в связи с чем "Спартак" лишился основного преимущества и уступил хорошей команде. Если мы вспомним матч первого круга - "Спартак" выиграл бесстыжим образом благодаря арбитру, и та же история повторилась с "Ростовом" в гостевом матче против "Зенита". Если добавить эти шесть очков "Ростову", и убрать очки у "Спартак" и "Зенита" - турнирная таблица сейчас выглядела иначе. Поэтому всё логично, "Ростов" на своём поле обыграл "Спартак", судья отработал не без ошибок, но ошибался он и в ту, и в другую сторону.
- О том, что "Ростов" до этого не забивал пять игр кряду, а "Спартак" не терял очков три матча подряд:
Это боевой дух "Ростова" и желание отыграться за то, что было в матче между командами в первом круге. Не настрой ли это на "Спартак", как на главного раздражителя в чемпионате? Возможно, но больше был настрой не именно на москвичей, а на то, как они выиграли в первом круге.
- О турнирной таблице:
Не думаю, что "Спартак" чемпионство упустит. То, что в следующем туре "Урал" уступит "красно-белым" - это аксиома, а вот если "Спартак" даже проиграет через тур ЦСКА, то там просто некому проигрывать. Не думаю, что "Амкар", "Терек" и "Урал" отнимут у "Спартака" очки. Так или иначе, думаю, до чемпионского титула москвичи доплывут.
О дне рождения Массимо Карреры:
Мы часто видим, что в дни рождения тех или иных специалистов им всё-таки приходится довольствоваться галстуком. Подобная история случается не в первый раз. Возможно, в такие праздники тренерам уже стоит как-то настаивать на переносе игр, чтобы не получалось так, как получилось сегодня (смеётся).
- О лучшем игроке минувшей встрече:
Александр Бухаров мне нравится. Сейчас он возвращаться в свою лучшую форму. Заметил, что при Бердыеве в "Ростове" многие футболисты вновь обрели себя. Например, Сослан Джанаев, которого сделали лучшим вратарём в стране. Сейчас возрождается Бухаров как бомбардир. Думаю, сегодня именно активная игра этого форварда, который забил два, а мог и ещё один отправить в сетку ворот Артёма Реброва, положила задел добытой ростовчанами победе. Курбан Бердыев вновь выступает в качестве реаниматолога карьер когда-то игравших на приличном урове футболистов. Поэтому я назову лучшим игроком минувшей встречи Александра Бухарова, который, к слову, не просто так совсем недавно совершил своё возвращение в сборную России.
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