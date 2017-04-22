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Андрей Червиченко: "Ростов" отомстил "Спартаку" за бессовестную победу в первом круге

Андрей Червиченко: "Ростов" отомстил "Спартаку" за бессовестную победу в первом кругеЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги 24-го тура чемпионата России для своей бывшей команды, которая встречалась с "Ростовом" (0:3).

- Об игре:

Отличная встреча при равном судействе, в связи с чем "Спартак" лишился основного преимущества и уступил хорошей команде. Если мы вспомним матч первого круга - "Спартак" выиграл бесстыжим образом благодаря арбитру, и та же история повторилась с "Ростовом" в гостевом матче против "Зенита". Если добавить эти шесть очков "Ростову", и убрать очки у "Спартак" и "Зенита" - турнирная таблица сейчас выглядела иначе. Поэтому всё логично, "Ростов" на своём поле обыграл "Спартак", судья отработал не без ошибок, но ошибался он и в ту, и в другую сторону.

- О том, что "Ростов" до этого не забивал пять игр кряду, а "Спартак" не терял очков три матча подряд:

Это боевой дух "Ростова" и желание отыграться за то, что было в матче между командами в первом круге. Не настрой ли это на "Спартак", как на главного раздражителя в чемпионате? Возможно, но больше был настрой не именно на москвичей, а на то, как они выиграли в первом круге.

- О турнирной таблице:

Не думаю, что "Спартак" чемпионство упустит. То, что в следующем туре "Урал" уступит "красно-белым" - это аксиома, а вот если "Спартак" даже проиграет через тур ЦСКА, то там просто некому проигрывать. Не думаю, что "Амкар", "Терек" и "Урал" отнимут у "Спартака" очки. Так или иначе, думаю, до чемпионского титула москвичи доплывут.

О дне рождения Массимо Карреры:

Мы часто видим, что в дни рождения тех или иных специалистов им всё-таки приходится довольствоваться галстуком. Подобная история случается не в первый раз. Возможно, в такие праздники тренерам уже стоит как-то настаивать на переносе игр, чтобы не получалось так, как получилось сегодня (смеётся).

- О лучшем игроке минувшей встрече:

Александр Бухаров мне нравится. Сейчас он возвращаться в свою лучшую форму. Заметил, что при Бердыеве в "Ростове" многие футболисты вновь обрели себя. Например, Сослан Джанаев, которого сделали лучшим вратарём в стране. Сейчас возрождается Бухаров как бомбардир. Думаю, сегодня именно активная игра этого форварда, который забил два, а мог и ещё один отправить в сетку ворот Артёма Реброва, положила задел добытой ростовчанами победе. Курбан Бердыев вновь выступает в качестве реаниматолога карьер когда-то игравших на приличном урове футболистов. Поэтому я назову лучшим игроком минувшей встречи Александра Бухарова, который, к слову, не просто так совсем недавно совершил своё возвращение в сборную России.
Теги: Спартак Ростов Червиченко
Сегодня, 19:37
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№30 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 20:42) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Говорю правду и только правду - тогда признайте что РФПЛ отстойный чемпионат
Регистрация: 22.02.2013
№29 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 20:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
встреча при равном судействе, в связи с чем "Спартак" лишился основного преимущества

Андрей Червиченко, золотой ты наш человек, носитель правды и справедливости. Вот кого надо в РФС, он от такого спартаковского произвола оградил бы наш футбол.
Регистрация: 3.04.2016
№28 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:18) #
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online

Не берите у этого полу человека интервью ,он не адекватен...из него желчь так и хлещет,он просто завидует и не может простить своего бизнеса в Спартаке, а неудачи бывают у всех ...Карера разберёт не удачу и кое кого опустит с небес на землю.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№27 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:18) #
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online

Цитата: KAZAK
вот 100 это я понимаю

100 лет царской Красной Армии? А 150 лет химкинской пистолетной батарее не отмечали?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№26 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 20:17) #
  • -1
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online

Цитата: KAZAK
не могли ещё 5 лет

joy

Цитата: zoom
пжлст, кто более достоен на данный момент.

кони быки гоораздо симпатичнее ....
Регистрация: 20.03.2016
№25 Написал: Zucken (Сегодня, 20:16) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: KAZAK
Какой нафиг юбилей 95 - вот 100 это я понимаю - не могли ещё 5 лет подождать , чтобы начать свои левые тянучки...?


Это не ко мне вопрос


--------------------
Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№24 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:14) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Веня Ерофеев
урод в жопе ноги!

У НЕ УРОДОВ ноги из подмышек. ни кого не хотел обидеть


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найду
&#9733;
Регистрация: 13.04.2008
№23 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:14) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а кто отомстит этому жиробасу за 15 лет без побед?


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№22 Написал: Zucken (Сегодня, 20:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Реал»
olegan,
А при чем здесь матч Зенита?


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Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№21 Написал: zoom РФ (Сегодня, 20:08) #
  • -1
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Цитата: ctalin
кому то очень нужно это сомнительное чемпионство!


"Огласите весь список"(с), пжлст, кто более достоен на данный момент.


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№20 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 20:04) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zucken
Цитата: ctalin
доплывет доползет ...доскачет ......далеко отпустили ....кому то очень нужно это сомнительное чемпионство!

Юбилей же, 95 лет, вот и тянут всеми правдами-неправдами!


Какой нафиг юбилей 95 - вот 100 это я понимаю - не могли ещё 5 лет подождать , чтобы начать свои левые тянучки...?


--------------------
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Регистрация: 25.10.2008
№19 Написал: olegan кениг (Сегодня, 20:01) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ctalin,
Zucken,
Вы сегодня матч зенита смотрели?....два xyeплета
Регистрация: 19.03.2011
№18 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 20:01) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Типичный гомосексуалист широкого профиля, тварь, урод в жопе ноги!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№17 Написал: vlees... (Сегодня, 20:00) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
в дни рождения тех или иных специалистов им всё-таки приходится довольствоваться галстуком.
ай красавец laughing браво!

Хз откуда у тебя алкаша столько радости,уже лучше проиграть как Спартак чем выиграть как вы сегодня,не зря ваше голубое шапито презирает вся страна,сегодня все увидели за что.
Регистрация: 15.04.2017
№16 Написал: Zucken (Сегодня, 19:57) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: ctalin
доплывет доползет ...доскачет ......далеко отпустили ....кому то очень нужно это сомнительное чемпионство!

Юбилей же, 95 лет, вот и тянут всеми правдами-неправдами!


--------------------
Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№15 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:51) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
у меня уже нет сил за сегодня читать срачи....уже слов нет.вот и показатель нашего чемпа...но этот тур (а сегодняшний один матч) перевлюнул вообще все возможное.хватит на полгода


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№14 Написал: mustang (Сегодня, 19:50) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
больной человек
мне страшно представить как его разорвет когда спартак оформит чемпионство
Регистрация: 23.12.2015
№13 Написал: кандид (Сегодня, 19:49) #
  • -3
  •  (9)

Мы Спартак ,а Червь .овно !!!!!!!!
Регистрация: 29.09.2016
№12 Написал: zoom РФ (Сегодня, 19:48) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: utekay
ай красавец

Девушка, не бросайтесь Вы на кого попало. Ну, 8дул он Вам один-другой разок красиво. Будьте разборчивей.


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№11 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 19:44) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
пусть лучше вспомнит, как судили в Ростове до осеннего матча
Регистрация: 17.07.2014
№10 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:44) #
  • -10
  •  (16)
online

А вот и главный 3,14дор, икона питерской педерастии laughing


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№9 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 19:43) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
ИДИОТ!
Регистрация: 21.08.2012
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:43) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
в дни рождения тех или иных специалистов им всё-таки приходится довольствоваться галстуком.
ай красавец laughing браво!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 19:43) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Червиченко отменно троллит - надо отдать должное. ))) А Бухарик реально заиграл на приличном уровне..


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 19:42) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Червь - ЧЕРТ по жизни!
Регистрация: 23.03.2009
№5 Написал: vlees... (Сегодня, 19:41) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
хахаха жирный как всегда вылезает после наших игр:)
Регистрация: 15.04.2017
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 19:40) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Чо жирик,видно твою радость беспредельную,со всех щелей желчь прёт!Опять у тебя сегодня праздник,только не перекушай от радости,а то лопнешь!
Регистрация: 2.04.2012
№3 Написал: Распутин (Сегодня, 19:40) #
  • -7
  •  (15)

чушка блЯсинг... фас...
Регистрация: 2.04.2017
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 19:40) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
опа жирная свинья. иди сюда мля...
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 19:39) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ты то куда со своим пузом лезешь?, эксперт-теоретик блин!!!!
Регистрация: 8.11.2013
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