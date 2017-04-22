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Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Пятницкий, ныне возглавляющий клуб "Росич", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итог матча 24-го тура Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Ростовом" (0:3).
- Как вам увиденное на поле?
Мне как-то показалось, что "Спартак" выглядел обречённо. Тем не менее, всякое бывает, весь сезон на одном дыхании пройти невозможно, срывы случаются. Не думаю, что стоит делать какие-то глобальные выводы по увиденному.
- Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко предположил, что "Ростов", не забивавший пять матчей в чемпионате кряду, мстил "Спартаку" за игру и судейство в первом круге...
Не думаю. С "Ростовом" всем и всегда тяжело, потому что эта команда очень грамотно организована в обороне. Не случайно "Бавария" и "Манчестер Юнайтед" не смогли покинуть Ростов-на-Дону с победой в кармане. "Спартак" исключением не стал. Не стоит вспоминать игру первого круга, по которой, вероятно, у "Ростова" есть вопросы к арбитрам. Ростовчане в родных стенах способны обыграть любую команду. Сегодня "Спартак" был хуже своего оппонента и не смог ему ничего предложить.
Как я и сказал выше, с "Ростовом" всем тяжело, да и сам "Ростов" сейчас не в самом лучшем положении. Да, с одной стороны, не вылетает из Премьер-Лиги, с другой, ни за что и не борется, хотя наверняка уже привык к участию в еврокубках и не хотел бы пройти мимо них в следующем сезоне. Кроме того, матчи против "Спартака", "Зенита" и ЦСКА для остальных команд носят очень важное и принципиальное значение. В связи с этим "Ростов" показал, что он по-прежнему в деле и способен бороться за более достойные места.
- Не торопились ли многие люди после предыдущего тура, заявляя, что "Спартак" уже гарантировал себе чемпионство?
Мне кажется, что у "красно-белых" в текущем сезоне очень плохие конкуренты. В этом плане и у "Спартака" не всё гладко в плане игры, очень часто везёт. Поэтому я уверен, что "Спартак" станет чемпионом! До конца сезона все будут допускать осечки. Скажу больше: если "Спартак" проиграет ЦСКА, "красно-белые" всё равно станут чемпионами, потому что вот настолько плохо выглядят основные соперники.
- Как вы думаете, как будет после игры вести себя Массимо Каррера, которому футболисты предоставили вот такой "подарок" в его день рождения?
Думаю, он понимает ситуацию, подойдёт к решению проблемы спокойно и внесёт необходимые поправки. Все должны понимать, что на одном дыхании сезон не пройти, и хорошо, что этот срыв случился сегодня, это поможет команде перенастроиться перед финишем сезона.
- Как вам увиденное на поле?
Мне как-то показалось, что "Спартак" выглядел обречённо. Тем не менее, всякое бывает, весь сезон на одном дыхании пройти невозможно, срывы случаются. Не думаю, что стоит делать какие-то глобальные выводы по увиденному.
- Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко предположил, что "Ростов", не забивавший пять матчей в чемпионате кряду, мстил "Спартаку" за игру и судейство в первом круге...
Не думаю. С "Ростовом" всем и всегда тяжело, потому что эта команда очень грамотно организована в обороне. Не случайно "Бавария" и "Манчестер Юнайтед" не смогли покинуть Ростов-на-Дону с победой в кармане. "Спартак" исключением не стал. Не стоит вспоминать игру первого круга, по которой, вероятно, у "Ростова" есть вопросы к арбитрам. Ростовчане в родных стенах способны обыграть любую команду. Сегодня "Спартак" был хуже своего оппонента и не смог ему ничего предложить.
Как я и сказал выше, с "Ростовом" всем тяжело, да и сам "Ростов" сейчас не в самом лучшем положении. Да, с одной стороны, не вылетает из Премьер-Лиги, с другой, ни за что и не борется, хотя наверняка уже привык к участию в еврокубках и не хотел бы пройти мимо них в следующем сезоне. Кроме того, матчи против "Спартака", "Зенита" и ЦСКА для остальных команд носят очень важное и принципиальное значение. В связи с этим "Ростов" показал, что он по-прежнему в деле и способен бороться за более достойные места.
- Не торопились ли многие люди после предыдущего тура, заявляя, что "Спартак" уже гарантировал себе чемпионство?
Мне кажется, что у "красно-белых" в текущем сезоне очень плохие конкуренты. В этом плане и у "Спартака" не всё гладко в плане игры, очень часто везёт. Поэтому я уверен, что "Спартак" станет чемпионом! До конца сезона все будут допускать осечки. Скажу больше: если "Спартак" проиграет ЦСКА, "красно-белые" всё равно станут чемпионами, потому что вот настолько плохо выглядят основные соперники.
- Как вы думаете, как будет после игры вести себя Массимо Каррера, которому футболисты предоставили вот такой "подарок" в его день рождения?
Думаю, он понимает ситуацию, подойдёт к решению проблемы спокойно и внесёт необходимые поправки. Все должны понимать, что на одном дыхании сезон не пройти, и хорошо, что этот срыв случился сегодня, это поможет команде перенастроиться перед финишем сезона.
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