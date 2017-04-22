Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпионом

Андрей Пятницкий: главные соперники "Спартака" настолько слабы, что "Спартак" всё равно станет чемпиономБывший полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Пятницкий, ныне возглавляющий клуб "Росич", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итог матча 24-го тура Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Ростовом" (0:3).

- Как вам увиденное на поле?

Мне как-то показалось, что "Спартак" выглядел обречённо. Тем не менее, всякое бывает, весь сезон на одном дыхании пройти невозможно, срывы случаются. Не думаю, что стоит делать какие-то глобальные выводы по увиденному.

- Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко предположил, что "Ростов", не забивавший пять матчей в чемпионате кряду, мстил "Спартаку" за игру и судейство в первом круге...

Не думаю. С "Ростовом" всем и всегда тяжело, потому что эта команда очень грамотно организована в обороне. Не случайно "Бавария" и "Манчестер Юнайтед" не смогли покинуть Ростов-на-Дону с победой в кармане. "Спартак" исключением не стал. Не стоит вспоминать игру первого круга, по которой, вероятно, у "Ростова" есть вопросы к арбитрам. Ростовчане в родных стенах способны обыграть любую команду. Сегодня "Спартак" был хуже своего оппонента и не смог ему ничего предложить.

Как я и сказал выше, с "Ростовом" всем тяжело, да и сам "Ростов" сейчас не в самом лучшем положении. Да, с одной стороны, не вылетает из Премьер-Лиги, с другой, ни за что и не борется, хотя наверняка уже привык к участию в еврокубках и не хотел бы пройти мимо них в следующем сезоне. Кроме того, матчи против "Спартака", "Зенита" и ЦСКА для остальных команд носят очень важное и принципиальное значение. В связи с этим "Ростов" показал, что он по-прежнему в деле и способен бороться за более достойные места.

- Не торопились ли многие люди после предыдущего тура, заявляя, что "Спартак" уже гарантировал себе чемпионство?

Мне кажется, что у "красно-белых" в текущем сезоне очень плохие конкуренты. В этом плане и у "Спартака" не всё гладко в плане игры, очень часто везёт. Поэтому я уверен, что "Спартак" станет чемпионом! До конца сезона все будут допускать осечки. Скажу больше: если "Спартак" проиграет ЦСКА, "красно-белые" всё равно станут чемпионами, потому что вот настолько плохо выглядят основные соперники.

- Как вы думаете, как будет после игры вести себя Массимо Каррера, которому футболисты предоставили вот такой "подарок" в его день рождения?

Думаю, он понимает ситуацию, подойдёт к решению проблемы спокойно и внесёт необходимые поправки. Все должны понимать, что на одном дыхании сезон не пройти, и хорошо, что этот срыв случился сегодня, это поможет команде перенастроиться перед финишем сезона.
Теги: Спартак Пятницкий Ростов
Сегодня, 20:30
Напечатать
2
(3)
{related-news}
№2 Написал: Romalk (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Андрей Пятницкий играл за сборную Узбекистана.
Редакторы Русфутбола сколько Вам лет?
Регистрация: 23.11.2016
№1 Написал: vlees... (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если будет такой же судейский беспредел как был у бомжей,то чемпионом может стать даже эта питерская шваль.
Регистрация: 15.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.