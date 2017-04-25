"Лион" хочет вернуть Антони Марсьяля

"Лион" хочет вернуть своего экс-игрока Антони Марсьяля, выступающего сейчас за "Манчестер Юнайтед", сообщает France Football.



Форвард не получает должного количества игровой практики, поэтому может вылететь из состава сборной Франции перед ЧМ-2018. Сам Марсьяль не против уйти в аренду в стан "ткачей", поэтому клубам предстоят переговоры.