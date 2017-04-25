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"Лион" хочет вернуть Антони Марсьяля

"Лион" хочет вернуть своего экс-игрока Антони Марсьяля, выступающего сейчас за "Манчестер Юнайтед", сообщает France Football.

Форвард не получает должного количества игровой практики, поэтому может вылететь из состава сборной Франции перед ЧМ-2018. Сам Марсьяль не против уйти в аренду в стан "ткачей", поэтому клубам предстоят переговоры.
Теги: Марсьяль Лион Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 20:06
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№1 Написал: Спартач23 (Сегодня, 21:15) #
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А его разве не у Монако купили?
Регистрация: 17.03.2017
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