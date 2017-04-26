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Владимир Пономарёв: даже победа ЦСКА не помешает "Спартаку" стать чемпионом
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 25-м туре Премьер-Лиги против "Локомотива" (4:0).
- Об игре:
Честно говоря, учитывая то, что мы видели в предыдущих встречах, в этой я не ждал такой игры от "армейцев". Если раньше результаты вроде 1:0 или 1:1, то сегодня... Что-то на это повлияло. Возможно, развалился "Локомотив", у которого непростой график, да и финал Кубка России на носу. Перед матчем я предполагал счёт 1:1, но такое... "Локомотив" до минувшего вечера вроде показывал хорошую, стабильную игру, ровно выступал в обороне, но в этот раз защита просто развалилась. Вроде опытные игроки, а попадаются на обыкновенном замахе по несколько раз. Юрию Сёмину нужно делать выводы, так в обороне играть нельзя.
ЦСКА же выдал очень хорошую игру, показав огромное желание и стремление. Не ожидал, честно. Поздравляю с отличным результатом!
- О травме Алана Дзагоева:
Говорил неоднократно, что Алана сейчас рано выпускать на поле. Задняя поверхность бедра всегда не даёт покоя, это страшное дело. Нужно полтора месяца ждать, а сейчас рецидив, и всё будет ещё хуже. Это очень серьёзная травма. Мениск и даже порванные связки ерунда в сравнении с травмой задней поверхности бедра. На моём веку многие игроки завершали карьеру после этого повреждения.
Дзагоев вновь выбывает на приличный срок, дерби он точно пропустит. Теперь всё с начала, ведь это ужасная травма, просто ужасная.
- Об игре Витиньо:
Я сразу сказал, что этот игрок будет очень полезен ЦСКА, как обретёт стабильность. У него есть всё: хорошее футбольное мышление, удар с обеих ног, пасы выдаёт отличные. Претензий нет к нему абсолютно. Более того, так он и лидером команды станет.
Изначально у него не пошло, потому что был моложе, приехал впервые на другой континент, сложно адаптировался к чужому менталитету. Сейчас же он вжился и смотрится очень здорово.
- О предстоящем дерби против "Спартака":
ЦСКА подходит к дерби в великолепном настроении. Думаю, "Спартак" это чувствует, от чего им придётся ещё сложнее. Конечно, "Спартак" не даст ЦСКА действовать так, как это позволял "Локомотив", ведь, как говорится, команда играет так, как позволяет соперник. "Красно-белые" будут действовать плотнее и интенсивнее "железнодорожников".
- О чемпионской гонке в случае победы ЦСКА над "Спартаком":
На золотые медали я уже не рассчитываю. Я надеюсь на второе место и попадание в Лигу чемпионов, потому что слишком далеко "Спартак" оторвался. Остаётся 5 игр, и у "Спартака" после ЦСКА достаточно простой календарь.
- Об игре:
Честно говоря, учитывая то, что мы видели в предыдущих встречах, в этой я не ждал такой игры от "армейцев". Если раньше результаты вроде 1:0 или 1:1, то сегодня... Что-то на это повлияло. Возможно, развалился "Локомотив", у которого непростой график, да и финал Кубка России на носу. Перед матчем я предполагал счёт 1:1, но такое... "Локомотив" до минувшего вечера вроде показывал хорошую, стабильную игру, ровно выступал в обороне, но в этот раз защита просто развалилась. Вроде опытные игроки, а попадаются на обыкновенном замахе по несколько раз. Юрию Сёмину нужно делать выводы, так в обороне играть нельзя.
ЦСКА же выдал очень хорошую игру, показав огромное желание и стремление. Не ожидал, честно. Поздравляю с отличным результатом!
- О травме Алана Дзагоева:
Говорил неоднократно, что Алана сейчас рано выпускать на поле. Задняя поверхность бедра всегда не даёт покоя, это страшное дело. Нужно полтора месяца ждать, а сейчас рецидив, и всё будет ещё хуже. Это очень серьёзная травма. Мениск и даже порванные связки ерунда в сравнении с травмой задней поверхности бедра. На моём веку многие игроки завершали карьеру после этого повреждения.
Дзагоев вновь выбывает на приличный срок, дерби он точно пропустит. Теперь всё с начала, ведь это ужасная травма, просто ужасная.
- Об игре Витиньо:
Я сразу сказал, что этот игрок будет очень полезен ЦСКА, как обретёт стабильность. У него есть всё: хорошее футбольное мышление, удар с обеих ног, пасы выдаёт отличные. Претензий нет к нему абсолютно. Более того, так он и лидером команды станет.
Изначально у него не пошло, потому что был моложе, приехал впервые на другой континент, сложно адаптировался к чужому менталитету. Сейчас же он вжился и смотрится очень здорово.
- О предстоящем дерби против "Спартака":
ЦСКА подходит к дерби в великолепном настроении. Думаю, "Спартак" это чувствует, от чего им придётся ещё сложнее. Конечно, "Спартак" не даст ЦСКА действовать так, как это позволял "Локомотив", ведь, как говорится, команда играет так, как позволяет соперник. "Красно-белые" будут действовать плотнее и интенсивнее "железнодорожников".
- О чемпионской гонке в случае победы ЦСКА над "Спартаком":
На золотые медали я уже не рассчитываю. Я надеюсь на второе место и попадание в Лигу чемпионов, потому что слишком далеко "Спартак" оторвался. Остаётся 5 игр, и у "Спартака" после ЦСКА достаточно простой календарь.
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