3 по 11 и геройства молодёжи Петракова. «Анжи», «Томь» и Безбородов выдали самый феерический матч года

Чемпионат России



25 тур



"Анжи" - "Томь" 3:3

Голы: Соболев, 30, Хубулов, 31 (пен.), 53, (пен.), 90+5 (пен.), Гвинейский, 77, Большунов, 90+4

От матча «Анжи» – «Томь» все ожидали дежурного гостевого поражения сибирской молодёжи, но вместо этого команды выдали непостижимый спектакль с тремя пенальти от судьи грядущего дерби и безумной развязкой.– о матче, который не хотелось смотреть перед его началом, но который надо было видеть.Томский университет известен по всей России, потому Томск частенько называют городом студентов. «Томь» же можно смело называть командой студентов. К третьему матчу команды в этом году перестали казаться актуальными мемы про школьников, которых задержали после уроков, из-за чего они не попали в заявку «Томи». В составе выходило уже не так много парней из молодёжки, но вылет нескольких опытных футболистов, как Солосин или Кузнецов, сделал состав Петракова на сегодняшний матч совсём уж «зелёным», хотя в форме этого цвета играл «Анжи». Лишь 4 игрока были старше 21 года, всего 5 человек «Томь» смогла заявить в запас.Тем не менее, гости начали матч довольно отважно, стремились не садиться раньше времени к своим воротам. Но довольно быстро «Анжи» заставил сибиряков это сделать. Хозяева обступили чужую штрафную, часто обыгрывали 1 в 1, забили справедливо незасчитанный гол Кацаева из офсайда.Гулиев обыгрывал и бил издали, Хубулов и Мусалов нагнетали на флангах, здоровые Будковский и Форбс давили в штрафной. «Томи» приходилось очень тяжело, Мелихов постоянно был в тонусе. Гол в ворота гостей казался делом времени.«Томь» почти не показывалась на чужой половине, но в середине тайма Голышев с фланга навесил в штрафную, а Соболев выиграл верховую борьбу у заснувшего без работы Жирова. По сути, сибиряки забили в первой же серьёзной атаке и получили надежду на успех.Владислав Безбородов получил назначение на главное дерби страны, но сегодня должен был отработать в Каспийске. Отработать, как оказалось, сложнейший матч. Гол Кацаева его бригада отменила правильно, как и другой мяч «Анжи», забитый в концовке тайма. А вот пенальти на Хубулове после фола Осипова Безбородов не поставил.Впрочем, тем самым судья лишь отсрочил 11-метровый. Соболев стремительно превращался из героя в неудачника: именно он потерял равновесие и случайно коснулся мяча рукой в своей штрафной. Хубулов без проблем сравнял счёт.Сразу после гола Александр привёз пенальти. Сразу после привезённого пенальти запорол шикарный момент. В результате сумбура в защите «Анжи» Соболев оказался с мячом в пяти метрах перед воротами, но запустил его на пустые трибуны каспийского стадиона. Если что, на 2 гола «Томи» давали коэффициент 12...После забитого мяча то ли «Томь» поняла, как справляться с соперником, то ли «Анжи» подустал или сбавил обороты, добившись своего. У ворот Мелихова во второй половине тайма было спокойнее, чем в первой. Да, в добавленное время «Анжи» затолкал гол из офсайда, но происходившее уже не напоминало избиение.У «Томи» молодой и неопытный состав. Но ещё в детских школах почти 21-летнему Антону Митереву должны были объяснить, что штрафная – зона повышенной аккуратности. В начале 2-го тайма на него словно снизошло затмение. Быть может, его так шокировал выход Александра Прудникова, но Митерев двинул ногой так, чтобы вынести мяч на трибуны. Вот только мяч был далеко, вместо этого он зарядил по ноге Мусалова. Результатом самого угарного пенальти сезона стал дубль Хубулова и травма Мусалова, которого даже пришлось заменить.В матче с «Рубином» «Томь» открыла счёт, пропустила 2, но сумела вырвать ничью. Сегодня такой сценарий казался маловероятным, ведь в гостях в этом году команда Петракова даже не забивала. Но кому забивать, если не «Анжи», который пускает дома по трёшке от «Урала» и «Крыльев»?Сперва Артём Попов прострелил на гол для Валерия Чуперки, но бывший футболист «Анжи» в хорошо знакомые ворота из убойного положения не попал. А вот на 70-й минуте Никита Гвинейский угодил в угол в стиле каких-нибудь мастеров из «Реала», а не дублёров «Томи». После скидки Соболева с лёта с 25-ти метров обладатель самой необычной фамилии Премьер-лиги всадил шикарный голешник, которого Юрченко просто не ждал.У «Анжи» было 25 (с учётом 5-ти добавленных) минут, чтобы добыть важную победу, которую, по словам Александра Григоряна, его команда просто обязана была сегодня одержать. В какие-то моменты «Анжи» настолько вжимал соперника в штрафную, что томичи сооружали стену из собственных тел, дабы не дать мячу пройти в ворота – гости совершили два феерических спасения.Но всё это было бы обычным героизмом команды, которая очень не хотела проигрывать. Такое часто бывает. Но на 93-й минуте вышедший на замену Большунов взял и убежал к чужим воротам, перехватив мяч в центре поля! Парня абсолютно не смутили гнавшиеся за ним защитники, выходящий из ворот вратарь – спокойный удар запустил в стане гостей бурю, захлестнувшую даже прибежавшего праздновать вратаря!Увы, праздновать томичам пришлось только лишь гол. На 96-й Эзатолахи заработал третий пенальти как раз на Большунове, Хубулов же на 11-ти метрах сегодня Мелихова не замечал. Фантастический сюжет, потрясная игра, но положительных эмоций немного даже у нейтрального зрителя. Обидно за «Томь», которая упустила так неожиданно и ненадолго заглянувшую победу. Обидно, что «Анжи» не забил ни одного гола с игры, пусть все 3 пенальти, как бы странно это ни звучало, в отдельности понятны, но в совокупности выглядят как убийство. Удивительнейший матч, по эпичности сюжета перебивший даже недавнее классико. Хочется поблагодарить «Анжи» и «Томь» за то, что порадовали таким футболом вместо обыденной унылости. Как после такого смотреть манчестерское дерби?Юрченко, Мусалов, (Брызгалов, 56), Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Хубулов, Форбс, (Эзатолахи, 80), Будковский, (Прудников, 46).Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Сасин, Чуперка, Попов, (Букачев, 69), Пугин, Голышев, Гвинейский, (Салахутдинов, 90+3), Соболев, (Большунов, 83).Голышев, 30, Хубулов, 42, Соболев, 48, Гулиев, 65