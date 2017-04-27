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Валерий Петраков: судейской бригаде пускай просто будет стыдно за этот матч
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков в эфире телеканала "Наш футбол" сообщил, что недоволен работой арбитра в матче 25-го тура РФПЛ с "Анжи" (3:3). Напомним, махачкалинцы все три своих мяча забили с пенальти.
"Тяжело входили в игру. Было заметное преимущество хозяев, но мы и думали, что так будет складываться игра. Мы планировали играть вторым номером. Ребята старались выполнять до конца установку. Молодые мальчики 98-го года забили сегодня по мячу и я очень доволен, что ребята начинают расти. Судейской бригаде пускай просто будет стыдно за этот матч, как они судили, как они работали. Нужно судить хотя бы более менее честно. Так, как судил сегодня Безбородов, ни в какие рамки не укладывается", - сказал Петраков.
"Тяжело входили в игру. Было заметное преимущество хозяев, но мы и думали, что так будет складываться игра. Мы планировали играть вторым номером. Ребята старались выполнять до конца установку. Молодые мальчики 98-го года забили сегодня по мячу и я очень доволен, что ребята начинают расти. Судейской бригаде пускай просто будет стыдно за этот матч, как они судили, как они работали. Нужно судить хотя бы более менее честно. Так, как судил сегодня Безбородов, ни в какие рамки не укладывается", - сказал Петраков.
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