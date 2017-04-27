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Валерий Петраков: судейской бригаде пускай просто будет стыдно за этот матч

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков в эфире телеканала "Наш футбол" сообщил, что недоволен работой арбитра в матче 25-го тура РФПЛ с "Анжи" (3:3). Напомним, махачкалинцы все три своих мяча забили с пенальти.

"Тяжело входили в игру. Было заметное преимущество хозяев, но мы и думали, что так будет складываться игра. Мы планировали играть вторым номером. Ребята старались выполнять до конца установку. Молодые мальчики 98-го года забили сегодня по мячу и я очень доволен, что ребята начинают расти. Судейской бригаде пускай просто будет стыдно за этот матч, как они судили, как они работали. Нужно судить хотя бы более менее честно. Так, как судил сегодня Безбородов, ни в какие рамки не укладывается", - сказал Петраков.
Теги: Петраков Томь Анжи
Сегодня, 22:04
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11
(5)
№11 Написал: Sidhe (Сегодня, 23:15) #
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online

Цитата: ajax101
Буду ждать возвращения Томи в Премьер - лигу в ЭТОМ составе!

У Томи много что сменилось. Вот именно жаль, что нет сейчас той Томи, что была при Непомнящем - жесткой, силовой команды гренадеров. Для футбола в России такая нужна - против ТАКИХ надо уметь играть. Причем не сваливаясь на грубость, что крайне сложно, кстати, вот у Непомняшего чисто силовая была - а на травму они не шли даже близко.
Такие команды как Бердыевский Рубин, да-да, с автобусом.... И Томь Непомнящего - они важны даже если места не берут никакие, так, болтаются. Надо уметь против таких играть. И желательно - при нормальном судействе.
А в Томи в составе сейчас так уже, ошметки редкие. Нет состава. Что-то осталось и в игре, и тренер неплохой у них... Но, мало это, мало. Хотя вон некоторые без свистка никак и ничего с ними сделать не смогли бы


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 23:07) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Буду ждать возвращения Томи в Премьер - лигу в ЭТОМ составе!
Регистрация: 14.04.2008
№9 Написал: junga Сочи (Сегодня, 22:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
....Такое впечатле.. от нынешнего чемпа,что заранее решили, какая команда какое место займет от первого до последнего...


так оно и есть, все расписывают в кабинетах, первые 5 и последние 4


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 22:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
....Такое впечатле.. от нынешнего чемпа,что заранее решили, какая команда какое место займет от первого до последнего...
Регистрация: 21.11.2016
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:26) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
все же хотели что бы иванов ушел. он ушел. что лучше стало? как помне стало вообще ужасть


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: TrustMe (Сегодня, 22:23) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Очередной поганый договорняк


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Настоящий фанат российского прости Господи футбола
Регистрация: 11.12.2009
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:18) #
  • +4
  •  (12)
online

Ну меня одно интересует. В свое время долго выли про популяризацию футбола, кстати, Мудко с Гинером и выли. Смотрим на этот тур, на прошлый. Играют на поле в основном свистки - кому интересны ТАКИЕ матчи?!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:13) #
  • +11
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
ВАЛЕРИЙ ПЕТРАКОВ: СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЕ ПУСКАЙ ПРОСТО БУДЕТ СТЫДНО ЗА ЭТОТ МАТЧ

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: ВЫ ЧТО, СМЕЁТЕСЬ?!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:12) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы парни... Какая закалка в первой лиге будет......
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 22:11) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ну второй и третий пенальти бесспорно были, а вот первый согласен, придумали confused да и два мяча еще отменили тоже верно, так что Петраков должен быть доволен, предвзято точно не судили
Регистрация: 2.11.2008
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:09) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Может он специально.. это безбородов.. чтобы сняли с матча цска-Спартак?

Или может это тренировка перед дерби ? scream


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
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