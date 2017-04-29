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"СКА-Хабаровск" и "Спартак-Нальчик" не забили голов

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью со "Спартаком-Нальчик" в рамках 34-го тура первенства ФНЛ.

ФНЛ. 34 тур

"СКА-Хабаровск" - "Спартак-Нальчик" - 0:0

"СКА-Хабаровск": Довбня, Иванов, Киреев (Друзин, 55), Удалый, Калинский (Казанков, 61), Черевко, Димидко, Астафьев (Рылов, 80), Карасев, Никифоров (Кобялко, 75), Корян

"Спартак-Нальчик": Антипов, Семенов, Кузнецов, Дашаев, Марченко, Крамаренко, Мухаммад, Ахриев (Войнов, 82), Дроздов, Богатырев (Мурачев, 89), Ахъядов (Тлупов, 80)

Предупреждения: Ахъядов, 45+1, Войнов, 84.
Теги: СКА-Хабаровск Спартак Нальчик
Сегодня, 10:06
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