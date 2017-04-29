Руслан Камболов: каждый подошёл и поблагодарил меня за спасение в концовке (видео)

Футболист "Рубина" Руслан Камболов, отыгравший на позиции центрального защитника матч со своей бывшей командой "Локомотивом" (1:0), рассказал о своих впечатлениях от победной игры и о спасении, которое он совершил в концовке.







– Сейчас нужно будет забыть этот матч, немного порадоваться и настраиваться на следующий.



Момент с Фарфаном получился опасным. Ребята в раздевалке поблагодарили, что я там оказался и выбил мяч.



Принципиальны ли матчи с "Локомотивом"? Для меня любой матч особенный, но, скрывать не буду, против "Локомотива" играть неприятно, потому что меня этот клуб воспитал и я ему очень благодарен



– Три очка у "Рубина" есть, но какой игра вам показалась по качеству?



– Считаю, лучше, чем предыдущие игры, особенно первые минут тридцать, когда мы очень хорошо держали мяч. Были хорошие подходы к воротам соперника. Денис Ткачук реализовал один момент. Во втором тайме мы уже играли по счету, старались удержать победу.



– Как вам игралось с Серхио Санчесом? Он выдал лучший матч в сезоне. Это ваша заслуга?



– Не знаю, чья это заслуга. Все ребята очень старались, устали, понимали, что нам очень нужны три очка для уверенности, чтобы закончить чемпионат хорошими играми и результатом.