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19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Руслан Камболов: каждый подошёл и поблагодарил меня за спасение в концовке (видео)
Футболист "Рубина" Руслан Камболов, отыгравший на позиции центрального защитника матч со своей бывшей командой "Локомотивом" (1:0), рассказал о своих впечатлениях от победной игры и о спасении, которое он совершил в концовке.
– Сейчас нужно будет забыть этот матч, немного порадоваться и настраиваться на следующий.
Момент с Фарфаном получился опасным. Ребята в раздевалке поблагодарили, что я там оказался и выбил мяч.
Принципиальны ли матчи с "Локомотивом"? Для меня любой матч особенный, но, скрывать не буду, против "Локомотива" играть неприятно, потому что меня этот клуб воспитал и я ему очень благодарен
– Три очка у "Рубина" есть, но какой игра вам показалась по качеству?
– Считаю, лучше, чем предыдущие игры, особенно первые минут тридцать, когда мы очень хорошо держали мяч. Были хорошие подходы к воротам соперника. Денис Ткачук реализовал один момент. Во втором тайме мы уже играли по счету, старались удержать победу.
– Как вам игралось с Серхио Санчесом? Он выдал лучший матч в сезоне. Это ваша заслуга?
– Не знаю, чья это заслуга. Все ребята очень старались, устали, понимали, что нам очень нужны три очка для уверенности, чтобы закончить чемпионат хорошими играми и результатом.
– Сейчас нужно будет забыть этот матч, немного порадоваться и настраиваться на следующий.
Момент с Фарфаном получился опасным. Ребята в раздевалке поблагодарили, что я там оказался и выбил мяч.
Принципиальны ли матчи с "Локомотивом"? Для меня любой матч особенный, но, скрывать не буду, против "Локомотива" играть неприятно, потому что меня этот клуб воспитал и я ему очень благодарен
– Три очка у "Рубина" есть, но какой игра вам показалась по качеству?
– Считаю, лучше, чем предыдущие игры, особенно первые минут тридцать, когда мы очень хорошо держали мяч. Были хорошие подходы к воротам соперника. Денис Ткачук реализовал один момент. Во втором тайме мы уже играли по счету, старались удержать победу.
– Как вам игралось с Серхио Санчесом? Он выдал лучший матч в сезоне. Это ваша заслуга?
– Не знаю, чья это заслуга. Все ребята очень старались, устали, понимали, что нам очень нужны три очка для уверенности, чтобы закончить чемпионат хорошими играми и результатом.
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