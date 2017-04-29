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Руслан Камболов: каждый подошёл и поблагодарил меня за спасение в концовке (видео)

Футболист "Рубина" Руслан Камболов, отыгравший на позиции центрального защитника матч со своей бывшей командой "Локомотивом" (1:0), рассказал о своих впечатлениях от победной игры и о спасении, которое он совершил в концовке.



– Сейчас нужно будет забыть этот матч, немного порадоваться и настраиваться на следующий.

Момент с Фарфаном получился опасным. Ребята в раздевалке поблагодарили, что я там оказался и выбил мяч.

Принципиальны ли матчи с "Локомотивом"? Для меня любой матч особенный, но, скрывать не буду, против "Локомотива" играть неприятно, потому что меня этот клуб воспитал и я ему очень благодарен

– Три очка у "Рубина" есть, но какой игра вам показалась по качеству?

– Считаю, лучше, чем предыдущие игры, особенно первые минут тридцать, когда мы очень хорошо держали мяч. Были хорошие подходы к воротам соперника. Денис Ткачук реализовал один момент. Во втором тайме мы уже играли по счету, старались удержать победу.

– Как вам игралось с Серхио Санчесом? Он выдал лучший матч в сезоне. Это ваша заслуга?

– Не знаю, чья это заслуга. Все ребята очень старались, устали, понимали, что нам очень нужны три очка для уверенности, чтобы закончить чемпионат хорошими играми и результатом.
Теги: Камболов Локомотив Рубин Rвидео
Сегодня, 19:43
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:47) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Кто-то сегодня будет плохо спать. laughing
А по матчу Фарфан молодцом, можно его подписывать, не боится бороться, в отличии от Тарасова.


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a.D.t.S
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-1383
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