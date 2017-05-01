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Финал Лиги чемпионов прокомментируют Шмурнов и Кривохарченко

"Матч ТВ" назначил комментаторов на матчи полуфиналов и финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Первый полуфинал ЛЧ между "Реалом" и "Атлетико" прокомментируют Роман Гутцайт и Евгений Савин (в качестве эксперта), ответную игру – Константин Генич. На матчах "Ювентуса" и "Монако" в Монако будут работать Дмитрий Шнякин и Валерий Карпин (в качестве эксперта), на ответной игре – Георгий Черданцев.

Финал Лиги чемпионов, который состоится в Кардиффе, прокомментируют Александр Шмурнов и Сергей Кривохарченко.

Полуфинальные матчи Лиги Европы между "МЮ" и "Сельтой" будут комментировать: в Испании – Михаил Поленов, в Англии – Юрий Розанов. Что касается матчей "Аякса" и "Лиона", на первой игре отработает Роман Трушечкин, на ответной – Роман Нагучев. Финал Лиги Европы будет комментировать Нобель Арустамян.

На матчи назначены не все эксперты, список в дальнейшем будет уточнен, передает "Sports.ru".
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:12) #
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С такими фамилиями только на большую дорогу...
Регистрация: 28.05.2014
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