Андреас Гранквист: с приходом Шалимова команда стала играть более сбалансировано

Защитник ФК "Краснодар" Андреас Гранквист прокомментировал ничейный результат в домашнем матче против "Анжи".– Конечно, мы разочарованы, что не смогли победить в последней домашней игре сезона, – признался игрок. – Мы были настроены на победу, но не создали значимое количество голевых моментов. Поэтому не забили и сыграли вничью.– "Анжи", нужно отдать им должное, очень хорошо сыграли в обороне, защищаясь всей командой. Мы же действовали достаточно шаблонно, пытались атаковать через центр. Я думаю, что нужно больше фланговые атаки развивать, тренировать их. Но это зависит не от меня.– Каждый раз, когда мы играем дома, наши соперники обороняются едва ли не всей командой. Тяжело пробиться через глухую оборону, то же самое случилось и сегодня. Думаю, что нам нужно добавить что-то новое. Опять же, как мы сегодня хорошо не играли, нужно отдать должное "Анжи". Они сегодня сыграли очень хорошо.– Разговор был, что не нужно отчаиваться, а нужно держать голову выше. У нас еще четыре важных игры впереди, основная задача –занять не ниже четвертого места, чтобы попасть в Лигу Европы. Учитывая, что эти последние четыре игры мы будем проводить в гостях, может это и будет лучше для нас. Потому что команды-соперники не будут глухо сидеть в обороне, а будут атаковать.– Все зависит от нас. Нужно просто сыграть эти четыре игры достойно. Отрыв сейчас от них – три очка. Это хорошая фора. Если мы сделаем к тому же все от нас зависящее, этого хватит.– Наш тренер очень хорош, мы счастливы работать с ним. У меня нет негативных слов в адрес нашего тренера, потому что он делает прекрасную работу с нашей командой. Наоборот, с его приходом команда стала играть более сбалансировано как в атаке, так и в защите, чем при Кононове. Единственное, учитывая, что дома соперники против нас плотно обороняются, то эти проблемы и возникают.www.rusfootball.info