Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 25 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
20:48
Александр Григорян: шансы остаться в РФПЛ у "Анжи" появились, когда команду возглавил я (видео) (4)
Александр Григорян: шансы остаться в РФПЛ у "Анжи" появились, когда команду возглавил я (видео) (4)
20:39
Виктор Классон: сложно сказать, что происходит во время домашних матчей, нам они даются тяжело (видео)
Виктор Классон: сложно сказать, что происходит во время домашних матчей, нам они даются тяжело (видео)
20:22
Игорь Шалимов: не получилось сыграть как обычно, моментов создали мало, для нас это плохая ничья (4)
Игорь Шалимов: не получилось сыграть как обычно, моментов создали мало, для нас это плохая ничья (4)
18:46
Станислав Драгун: не знаю, сколько штрафных кладёт Благо на тренировках, он один работает над ними
Станислав Драгун: не знаю, сколько штрафных кладёт Благо на тренировках, он один работает над ними
Андреас Гранквист: с приходом Шалимова команда стала играть более сбалансировано
Защитник ФК "Краснодар" Андреас Гранквист прокомментировал ничейный результат в домашнем матче против "Анжи".
– Конечно, мы разочарованы, что не смогли победить в последней домашней игре сезона, – признался игрок. – Мы были настроены на победу, но не создали значимое количество голевых моментов. Поэтому не забили и сыграли вничью.
– Почему не удалось создать эти моменты?
– "Анжи", нужно отдать им должное, очень хорошо сыграли в обороне, защищаясь всей командой. Мы же действовали достаточно шаблонно, пытались атаковать через центр. Я думаю, что нужно больше фланговые атаки развивать, тренировать их. Но это зависит не от меня.
– Можно сказать, что это уже становится системной проблемой "Краснодара". В последних играх у команды есть явные проблемы в созидании?
– Каждый раз, когда мы играем дома, наши соперники обороняются едва ли не всей командой. Тяжело пробиться через глухую оборону, то же самое случилось и сегодня. Думаю, что нам нужно добавить что-то новое. Опять же, как мы сегодня хорошо не играли, нужно отдать должное "Анжи". Они сегодня сыграли очень хорошо.
– Что тренер и президент, возможно, сказали после матча в раздевалке?
– Разговор был, что не нужно отчаиваться, а нужно держать голову выше. У нас еще четыре важных игры впереди, основная задача –занять не ниже четвертого места, чтобы попасть в Лигу Европы. Учитывая, что эти последние четыре игры мы будем проводить в гостях, может это и будет лучше для нас. Потому что команды-соперники не будут глухо сидеть в обороне, а будут атаковать.
– "Ростов" приблизился к вам еще на два очка. Это большая проблема для вашей команды?
– Все зависит от нас. Нужно просто сыграть эти четыре игры достойно. Отрыв сейчас от них – три очка. Это хорошая фора. Если мы сделаем к тому же все от нас зависящее, этого хватит.
– Игру "Краснодара" при Шалимове достаточно критикуют. Считаете ли вы, что при нём игра стала хуже, чем при Олеге Кононове?
– Наш тренер очень хорош, мы счастливы работать с ним. У меня нет негативных слов в адрес нашего тренера, потому что он делает прекрасную работу с нашей командой. Наоборот, с его приходом команда стала играть более сбалансировано как в атаке, так и в защите, чем при Кононове. Единственное, учитывая, что дома соперники против нас плотно обороняются, то эти проблемы и возникают.
Источник: www.rusfootball.info
– Конечно, мы разочарованы, что не смогли победить в последней домашней игре сезона, – признался игрок. – Мы были настроены на победу, но не создали значимое количество голевых моментов. Поэтому не забили и сыграли вничью.
– Почему не удалось создать эти моменты?
– "Анжи", нужно отдать им должное, очень хорошо сыграли в обороне, защищаясь всей командой. Мы же действовали достаточно шаблонно, пытались атаковать через центр. Я думаю, что нужно больше фланговые атаки развивать, тренировать их. Но это зависит не от меня.
– Можно сказать, что это уже становится системной проблемой "Краснодара". В последних играх у команды есть явные проблемы в созидании?
– Каждый раз, когда мы играем дома, наши соперники обороняются едва ли не всей командой. Тяжело пробиться через глухую оборону, то же самое случилось и сегодня. Думаю, что нам нужно добавить что-то новое. Опять же, как мы сегодня хорошо не играли, нужно отдать должное "Анжи". Они сегодня сыграли очень хорошо.
– Что тренер и президент, возможно, сказали после матча в раздевалке?
– Разговор был, что не нужно отчаиваться, а нужно держать голову выше. У нас еще четыре важных игры впереди, основная задача –занять не ниже четвертого места, чтобы попасть в Лигу Европы. Учитывая, что эти последние четыре игры мы будем проводить в гостях, может это и будет лучше для нас. Потому что команды-соперники не будут глухо сидеть в обороне, а будут атаковать.
– "Ростов" приблизился к вам еще на два очка. Это большая проблема для вашей команды?
– Все зависит от нас. Нужно просто сыграть эти четыре игры достойно. Отрыв сейчас от них – три очка. Это хорошая фора. Если мы сделаем к тому же все от нас зависящее, этого хватит.
– Игру "Краснодара" при Шалимове достаточно критикуют. Считаете ли вы, что при нём игра стала хуже, чем при Олеге Кононове?
– Наш тренер очень хорош, мы счастливы работать с ним. У меня нет негативных слов в адрес нашего тренера, потому что он делает прекрасную работу с нашей командой. Наоборот, с его приходом команда стала играть более сбалансировано как в атаке, так и в защите, чем при Кононове. Единственное, учитывая, что дома соперники против нас плотно обороняются, то эти проблемы и возникают.
Источник: www.rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.