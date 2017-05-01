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Андреас Гранквист: с приходом Шалимова команда стала играть более сбалансировано

Андреас Гранквист: с приходом Шалимова команда стала играть более сбалансированоЗащитник ФК "Краснодар" Андреас Гранквист прокомментировал ничейный результат в домашнем матче против "Анжи".
 
– Конечно, мы разочарованы, что не смогли победить в последней домашней игре сезона, – признался игрок. – Мы были настроены на победу, но не создали значимое количество голевых моментов. Поэтому не забили и сыграли вничью.

– Почему не удалось создать эти моменты?
– "Анжи", нужно отдать им должное, очень хорошо сыграли в обороне, защищаясь всей командой. Мы же действовали достаточно шаблонно, пытались атаковать через центр. Я думаю, что нужно больше фланговые атаки развивать, тренировать их. Но это зависит не от меня.

– Можно сказать, что это уже становится системной проблемой "Краснодара". В последних играх у команды есть явные проблемы в созидании?
– Каждый раз, когда мы играем дома, наши соперники обороняются едва ли не всей командой. Тяжело пробиться через глухую оборону, то же самое случилось и сегодня. Думаю, что нам нужно добавить что-то новое. Опять же, как мы сегодня хорошо не играли, нужно отдать должное "Анжи". Они сегодня сыграли очень хорошо.

– Что тренер и президент, возможно, сказали после матча в раздевалке?
– Разговор был, что не нужно отчаиваться, а нужно держать голову выше. У нас еще четыре важных игры впереди, основная задача –занять не ниже четвертого места, чтобы попасть в Лигу Европы. Учитывая, что эти последние четыре игры мы будем проводить в гостях, может это и будет лучше для нас. Потому что команды-соперники не будут глухо сидеть в обороне, а будут атаковать.

– "Ростов" приблизился к вам еще на два очка. Это большая проблема для вашей команды?
– Все зависит от нас. Нужно просто сыграть эти четыре игры достойно. Отрыв сейчас от них – три очка. Это хорошая фора. Если мы сделаем к тому же все от нас зависящее, этого хватит.

– Игру "Краснодара" при Шалимове достаточно критикуют. Считаете ли вы, что при нём игра стала хуже, чем при Олеге Кононове?
– Наш тренер очень хорош, мы счастливы работать с ним. У меня нет негативных слов в адрес нашего тренера, потому что он делает прекрасную работу с нашей командой. Наоборот, с его приходом команда стала играть более сбалансировано как в атаке, так и в защите, чем при Кононове. Единственное, учитывая, что дома соперники против нас плотно обороняются, то эти проблемы и возникают.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Гранквист Краснодар Анжи Шалимов
Сегодня, 21:15
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