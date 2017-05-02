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Пьер Мбаппе: Килиан может перейти в "Реал", "Барселону" или "Челси"

Будущее нападающего "Монако" Килиана Мбаппе пока под вопросом, рассказал дядя футболиста монегасков Пьер Мбаппе. Он сообщил, что в услугах 18-летнего игрока заинтересованы несколько европейский грандов.

"Игрок может перейти в "Реал", "Барселону", "Ювентус", "ПСЖ", "Челси", "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".

В футболе все может обернуться как угодно. Мой племянник сейчас в очень сильной команде. Когда наступит момент, мы в семье примем решение о будущем", - цитирует Пьера Мбаппе Calciomercato.
Теги: Мбаппе Монако
Сегодня, 11:55
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
вечно у этих негров индейцев и арабов, у успешных игроков куча агентов-росвенников. дяди. тёти, папы. братья... а по сути плотно сидящие на подсосе


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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