Пьер Мбаппе: Килиан может перейти в "Реал", "Барселону" или "Челси"

Будущее нападающего "Монако" Килиана Мбаппе пока под вопросом, рассказал дядя футболиста монегасков Пьер Мбаппе. Он сообщил, что в услугах 18-летнего игрока заинтересованы несколько европейский грандов.



"Игрок может перейти в "Реал", "Барселону", "Ювентус", "ПСЖ", "Челси", "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".



В футболе все может обернуться как угодно. Мой племянник сейчас в очень сильной команде. Когда наступит момент, мы в семье примем решение о будущем", - цитирует Пьера Мбаппе Calciomercato.