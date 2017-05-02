"Предлагаем клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". День громких заявлений от "Краснодара"

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Подготовка и ожидание финала Кубка России отошли на второй план после того, как располагающийся неподалёку от Сочи "Краснодар" выпустил 2 важных заявления, в которых обвинил российские клубы во влиянии на судей, заявил об инициативе ввести видеоповторы и показал своё полное неприятие фанатских драк. Rusfootball.info публикует текст заявлений краснодарцев и реакцию, которую она вызвала.
"Уважаемые болельщики!
В современном футболе голы не забиваются десятками, и каждый момент играет важную роль, особенно на финише турнира. В этой связи мы предлагаем рассмотреть эпизоды, которые либо повлияли, либо могли повлиять на результат в последних двух домашних играх ФК «Краснодар», когда к нам в гости приезжали команды из нижней части турнирной таблицы.
Матч 24-го тура «Краснодар» – «Арсенал» (Тула)
• 21-я минута. Счет 0:0. Фёдор Смолов выходит один на один с вратарем. На стоп-кадре четко видно, что нападающий находится в правильной позиции, однако ассистент главного судьи поднимает свой флажок, определяя у него офсайд.
• 60-я минута. Счет 1:0 в пользу «Краснодара». К воротам хозяев убегает форвард «Арсенала» Игорь Шевченко. На этот раз на стоп-кадре хорошо видно, что футболист находится в положении «вне игры». Тем не менее, тот же самый ассистент арбитра на этот раз офсайда не замечает и позволяет туляку завершить свой выход ударом по воротам.
Матч 26-го тура «Краснодар» - «Анжи» (Махачкала)
• 9-я минута. Счет 0:0. Нападающий «Краснодара» Вандерсон с мячом входит в штрафную гостей, где его принимает на бедро 2-й номер махачкалинцев Тетрашвили. Однако, по мнению рефери Сельдякова, все происходит в рамках правил, и он продолжает игру.
• 24-я минута. Счет 0:0. Вандерсон точным пасом отправляет Фёдора Смолова на свидание с вратарем соперника, тот обыгрывает Юрченко и поражает цель. Гол не засчитывается по причине офсайда, который определил ассистент главного судьи, хотя на стоп-кадре мы видим, что офсайда не было, и в момент паса форвард находился на одной линии с защитником.
При этом хочется отметить, что оба ассистента главного арбитра в матче с «Анжи» представляли Ростов-на-Дону – город, команда которого является главным конкурентом «Краснодара» в борьбе за место в зоне Лиги Европы УЕФА.
Безусловно, практически по любому из этих моментов можно спорить, правы были судьи или нет, но когда все четыре спорных, влияющих на результат эпизода трактуются в пользу соперников ФК «Краснодар» в домашних матчах нашего клуба, мы понимаем, что просто настало время решающих игр в концовке сезона.
Возможно, это заявление со стороны выглядит смешно, но в Премьер-Лиге всего шестнадцать клубов, и за нас его никто другой не сделает. Все прекрасно видят, что творится в судействе сейчас, в завершающей части сезона, когда каждое набранное или потерянное очко, каждый результат может повлиять на итоговое распределение мест.
Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это – путь в никуда, который не приведёт нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах ФК «Краснодар». Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол.
Мы не снимаем с себя ответственности за то, что наше возможное непопадание в еврокубки связано с игрой нашей команды, но в современном футболе, повторимся, зачастую все решает один момент, и когда мы наблюдаем, такое судейство, мы призываем наших болельщиков запастись терпением и обещаем им, что мы не свернём с выбранного нами пути.
Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковёрные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков, - гласит текст, опубликованный на официальном сайте "Краснодара"
***
Также клуб не оставил без внимания драку, произошедшую возле стадиона
"В сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка между болельщиками «Краснодара» и «Анжи».
Прежде всего мы хотим поблагодарить так называемых «фанатов» за то, что они дали нам возможность идентифицировать почти всех всех участников драки.
Шестеро людей, называющих себя болельщиками «Краснодара», задержаны органами охраны правопорядка, к ним будут применены меры согласно действующему законодательству РФ.
Мы со своей стороны внесём их в чёрный список, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба.
Это послужит предупреждением тем, кто впредь захочет принять участие в подобных вещах. В следующий раз на людей, внесенных в черный список, запрет на посещение матчей ФК «Краснодар» будет наложен навсегда.
Кроме того, мы будем вести совместную работу со службой безопасности ФК «Анжи», чтобы идентифицировать участников драки с их стороны для того, чтобы им также запретить посещение игр на нашем стадионе.
Мы обещаем, что и впредь будем вести непримиримую борьбу с этими явлениями, не имеющими ничего общего с футболом, и продолжим делать все возможное, чтобы люди, пришедшие на наш стадион, не испытывали дискомфорта от мата и насилия", - говорится в заявлении клуба.
***
И если с позицией по поводу драк более-менее никто, кроме представителей околофутбольных группировок не спорит, то заявление по судейству не понравилось главе департамента судейства и инспектирования Андрею Будогосскому.
– "Краснодар" призвал другие клубы, если цитировать не дословно, не работать с судьями. О чем это говорит?
– Трудно сказать, как толковать эту фразу – в каком контексте. Я доверяю всем судьям, которые у нас в обойме. И хочется верить, что нравственная сторона этих людей на должном уровне. Не время и не место выступать с подобными заявлениями. Создается впечатление, что, когда появляется проблема в клубе, появляются такие публикации эпистолярного жанра. Отношусь к ним спокойно, это право клуба.
Отмечу, что сегодня утром, в 9.15, я разговаривал с Сергеем Николаевичем Галицким по поводу технических новшеств, которые можно было бы установить на стадионе в Краснодаре. Говорили достаточно долго, обсуждали нюансы, договорились о взаимодействии и сотрудничестве. И он ни слова не сказал о том, что будет какое-то заявление, тем более, которое касалось бы судейства, - приводит слова Будогосского "СЭ"
Арбитр матча "Краснодар" - "Анжи" Владимир Сельдяков также не согласен с позицией чёрно-зелёных.
"Что касается введения видеоповторов в футболе - лично я против этого. Понятно, что справедливость всегда и везде должна быть превыше всего, но чисто с судейской стороны могу объяснить свою позицию. Находясь на поле, я должен не бездумно соответствовать букве закона, а управлять людьми. Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери, после этого в течение всей игры я не смогу влиять на игроков, которые после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее.
Это вопрос психологии, который тоже очень важен. После таких случаев авторитет судей в глазах игроков и тренерского штаба команд неминуемо упадет до нуля. Я прекрасно отношусь к футбольному клубу "Краснодар" и лично к Сергею Галицкому. Этот человек очень много делает для нашего футбола и для его развития. Конечно, когда происходят какие-то неудачи, проще всего вину скинуть на судей. Галицкий умнейший человек, я думаю, что сейчас эмоции остынут, он взвесит все за и против и как-то пересмотрит свою позицию", - цитирует Сельдякова ТАСС.
"Уважаемые болельщики!
В современном футболе голы не забиваются десятками, и каждый момент играет важную роль, особенно на финише турнира. В этой связи мы предлагаем рассмотреть эпизоды, которые либо повлияли, либо могли повлиять на результат в последних двух домашних играх ФК «Краснодар», когда к нам в гости приезжали команды из нижней части турнирной таблицы.
Матч 24-го тура «Краснодар» – «Арсенал» (Тула)
• 21-я минута. Счет 0:0. Фёдор Смолов выходит один на один с вратарем. На стоп-кадре четко видно, что нападающий находится в правильной позиции, однако ассистент главного судьи поднимает свой флажок, определяя у него офсайд.
• 60-я минута. Счет 1:0 в пользу «Краснодара». К воротам хозяев убегает форвард «Арсенала» Игорь Шевченко. На этот раз на стоп-кадре хорошо видно, что футболист находится в положении «вне игры». Тем не менее, тот же самый ассистент арбитра на этот раз офсайда не замечает и позволяет туляку завершить свой выход ударом по воротам.
Матч 26-го тура «Краснодар» - «Анжи» (Махачкала)
• 9-я минута. Счет 0:0. Нападающий «Краснодара» Вандерсон с мячом входит в штрафную гостей, где его принимает на бедро 2-й номер махачкалинцев Тетрашвили. Однако, по мнению рефери Сельдякова, все происходит в рамках правил, и он продолжает игру.
• 24-я минута. Счет 0:0. Вандерсон точным пасом отправляет Фёдора Смолова на свидание с вратарем соперника, тот обыгрывает Юрченко и поражает цель. Гол не засчитывается по причине офсайда, который определил ассистент главного судьи, хотя на стоп-кадре мы видим, что офсайда не было, и в момент паса форвард находился на одной линии с защитником.
При этом хочется отметить, что оба ассистента главного арбитра в матче с «Анжи» представляли Ростов-на-Дону – город, команда которого является главным конкурентом «Краснодара» в борьбе за место в зоне Лиги Европы УЕФА.
Безусловно, практически по любому из этих моментов можно спорить, правы были судьи или нет, но когда все четыре спорных, влияющих на результат эпизода трактуются в пользу соперников ФК «Краснодар» в домашних матчах нашего клуба, мы понимаем, что просто настало время решающих игр в концовке сезона.
Возможно, это заявление со стороны выглядит смешно, но в Премьер-Лиге всего шестнадцать клубов, и за нас его никто другой не сделает. Все прекрасно видят, что творится в судействе сейчас, в завершающей части сезона, когда каждое набранное или потерянное очко, каждый результат может повлиять на итоговое распределение мест.
Мы предлагаем российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей, потому что это – путь в никуда, который не приведёт нас ни к чему хорошему. Руководитель РФС, руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах ФК «Краснодар». Мы готовы стать первыми, кто поможет изменить ситуацию, поскольку люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, попросту убивают футбол.
Мы не снимаем с себя ответственности за то, что наше возможное непопадание в еврокубки связано с игрой нашей команды, но в современном футболе, повторимся, зачастую все решает один момент, и когда мы наблюдаем, такое судейство, мы призываем наших болельщиков запастись терпением и обещаем им, что мы не свернём с выбранного нами пути.
Мы исполнены оптимизма по поводу того, что Виталий Леонтьевич Мутко, Андрей Дмитриевич Будогосский и Сергей Геннадьевич Прядкин позволят нам ввести систему видеоповторов в новом сезоне в качестве эксперимента, поскольку мы видим их желание изменить сложившуюся в судействе ситуацию. Мы твердо убеждены, что судьи и подковёрные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков, - гласит текст, опубликованный на официальном сайте "Краснодара"
***
Также клуб не оставил без внимания драку, произошедшую возле стадиона
"В сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка между болельщиками «Краснодара» и «Анжи».
Прежде всего мы хотим поблагодарить так называемых «фанатов» за то, что они дали нам возможность идентифицировать почти всех всех участников драки.
Шестеро людей, называющих себя болельщиками «Краснодара», задержаны органами охраны правопорядка, к ним будут применены меры согласно действующему законодательству РФ.
Мы со своей стороны внесём их в чёрный список, и эти люди, первый раз на год, будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба.
Это послужит предупреждением тем, кто впредь захочет принять участие в подобных вещах. В следующий раз на людей, внесенных в черный список, запрет на посещение матчей ФК «Краснодар» будет наложен навсегда.
Кроме того, мы будем вести совместную работу со службой безопасности ФК «Анжи», чтобы идентифицировать участников драки с их стороны для того, чтобы им также запретить посещение игр на нашем стадионе.
Мы обещаем, что и впредь будем вести непримиримую борьбу с этими явлениями, не имеющими ничего общего с футболом, и продолжим делать все возможное, чтобы люди, пришедшие на наш стадион, не испытывали дискомфорта от мата и насилия", - говорится в заявлении клуба.
***
И если с позицией по поводу драк более-менее никто, кроме представителей околофутбольных группировок не спорит, то заявление по судейству не понравилось главе департамента судейства и инспектирования Андрею Будогосскому.
– "Краснодар" призвал другие клубы, если цитировать не дословно, не работать с судьями. О чем это говорит?
– Трудно сказать, как толковать эту фразу – в каком контексте. Я доверяю всем судьям, которые у нас в обойме. И хочется верить, что нравственная сторона этих людей на должном уровне. Не время и не место выступать с подобными заявлениями. Создается впечатление, что, когда появляется проблема в клубе, появляются такие публикации эпистолярного жанра. Отношусь к ним спокойно, это право клуба.
Отмечу, что сегодня утром, в 9.15, я разговаривал с Сергеем Николаевичем Галицким по поводу технических новшеств, которые можно было бы установить на стадионе в Краснодаре. Говорили достаточно долго, обсуждали нюансы, договорились о взаимодействии и сотрудничестве. И он ни слова не сказал о том, что будет какое-то заявление, тем более, которое касалось бы судейства, - приводит слова Будогосского "СЭ"
Арбитр матча "Краснодар" - "Анжи" Владимир Сельдяков также не согласен с позицией чёрно-зелёных.
"Что касается введения видеоповторов в футболе - лично я против этого. Понятно, что справедливость всегда и везде должна быть превыше всего, но чисто с судейской стороны могу объяснить свою позицию. Находясь на поле, я должен не бездумно соответствовать букве закона, а управлять людьми. Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери, после этого в течение всей игры я не смогу влиять на игроков, которые после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее.
Это вопрос психологии, который тоже очень важен. После таких случаев авторитет судей в глазах игроков и тренерского штаба команд неминуемо упадет до нуля. Я прекрасно отношусь к футбольному клубу "Краснодар" и лично к Сергею Галицкому. Этот человек очень много делает для нашего футбола и для его развития. Конечно, когда происходят какие-то неудачи, проще всего вину скинуть на судей. Галицкий умнейший человек, я думаю, что сейчас эмоции остынут, он взвесит все за и против и как-то пересмотрит свою позицию", - цитирует Сельдякова ТАСС.
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