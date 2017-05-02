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Александр Ляказетт: этим летом настанет момент, когда мне потребуется сменить обстановку
Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт рассказал, что летом решит вопрос с возможной сменой клуба.
"Думаю, этим летом настанет момент, когда мне потребуется сменить обстановку. Я всегда хотел расти как игрок и как личность. Продолжу работать с надеждой, что этим летом у меня появятся хорошие возможности.
Команда, к которой мне хотелось бы присоединиться, должна играть в Лиге чемпионов и показывать хороший комбинационный футбол, а не просто бить мяч из штрафной в штрафную. Она не должна просто пинать мяч и гнаться за ним. Это мне не подойдет.
Тьерри [Анри] встряхнул меня, сказав мне продолжать работу. В молодости часто забываешь о таких вещах. Конечно, это произвело впечатление. Когда такой игрок, как Анри, дает советы, ты просто не можешь игнорировать их. Я понял, что быть классным игроком - это постоянная и кропотливая работа.
Могу ли я однажды получить "Золотой мяч"? Давайте не будем загадывать. Для начала постараюсь зарекомендовать себя в команде. Дальше будет видно", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
"Думаю, этим летом настанет момент, когда мне потребуется сменить обстановку. Я всегда хотел расти как игрок и как личность. Продолжу работать с надеждой, что этим летом у меня появятся хорошие возможности.
Команда, к которой мне хотелось бы присоединиться, должна играть в Лиге чемпионов и показывать хороший комбинационный футбол, а не просто бить мяч из штрафной в штрафную. Она не должна просто пинать мяч и гнаться за ним. Это мне не подойдет.
Тьерри [Анри] встряхнул меня, сказав мне продолжать работу. В молодости часто забываешь о таких вещах. Конечно, это произвело впечатление. Когда такой игрок, как Анри, дает советы, ты просто не можешь игнорировать их. Я понял, что быть классным игроком - это постоянная и кропотливая работа.
Могу ли я однажды получить "Золотой мяч"? Давайте не будем загадывать. Для начала постараюсь зарекомендовать себя в команде. Дальше будет видно", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
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