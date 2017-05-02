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Дмитрий Тарасов: сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство

Дмитрий Тарасов: сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинствоПолузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал победу над "Уралом" в финале Кубка России и поделился впечатлениями от завоевания своего второго трофея, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Как тебе матч?

- Финальный матч, Кубок России, одна игра. Готовились сегодня. План тренера полностью выполнили и добились результата. Сегодня мы были одной командой и ничего не дали сделать "Уралу".

- Первый тайм был недостаточно зрелищный. Боялись допустить ошибки?

- Не думаю. У "Урала" вообще в первом тайме не было моментов. Мы давили, контролировали игру, сразу отбирали мяч. Пусть нам чуть-чуть подфартило, но везет сильнейшим. До этого две игры в чемпионате проиграли, поэтому нам за это боженька дал победу.

- Ставили все на Кубок?

- Не могу сказать. Чемпионат это чемпионат, кубок это кубок. Сегодня хотели выиграть. А "Уралу" отдельный респект. Команды не просто так попадают в финал, они обыграли там "Краснодар", "Рубин"...

- Конфликт в конце матча - это сдали нервишки?

- Думаю, да. "Урал" понимал, что игра сделана. Что там произошло? Честно, не знаю. Я был в другом эпизоде. Это не важно, я уже забыл.

- Ожидали такой поддержки болельщиков?

- Конечно. Это финал, мы ждали поддержки. За это мы отблагодарили их победой и очередным трофеем, который привезем с собой в Баковку.

- Победа в Кубке как-то нивелирует неудачу в чемпионате?

- Честно, о чемпионате сейчас вообще не думаю. Самое главное мы выиграли и будем играть в еврокубках. Хочется расти. У меня уже возраст такой, что хочется показать себя на другом уровне. А Лиге Европы - это шанс показать себя, пусть это пока и не Лига чемпионов. Мы будем опять играть в еврокубках - это супер, это самое важное.

- В Астрахани в финале Кубка России два года назад вы не играли, если не ошибаюсь, из-за травмы?

- Я сыграл в полуфинале, мне дали карточку, и из-за этого я пропустил финал.

- В эмоциональном плане какие ощущения?

- Конечно, ответственность, спасибо главному тренеру, который поговорил со мной. У меня была неудачная игра с ЦСКА. Это футбол. Все ошибаются. Много было негатива, было тяжело психологически, но сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство. Я сделал все, что от меня зависело. И тренеру отдельное спасибо за доверие.
Теги: Тарасов Локомотив Урал
Сегодня, 22:03
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2
(3)
№2 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:25) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: pikaldi
Чучело ,млять из тебя для дачи офигительное получится , с мужским достоинством

СКАЗАННО В ТОЧКУ !!!
Регистрация: 12.03.2012
№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 22:15) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Чучело ,млять из тебя для дачи офигительное получится , с мужским достоинством
Регистрация: 25.01.2016
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