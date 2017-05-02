Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выиграет кубок России?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:45
Роман Емельянов: мы эмоционально "перегорели". В составе "Урала" нет опытных футболистов, кроме Павлюченко (видео)
Роман Емельянов: мы эмоционально "перегорели". В составе "Урала" нет опытных футболистов, кроме Павлюченко (видео)
22:29
Неманья Пейчинович: было тяжело психологически, потому что не побеждали 3 игры в чемпионате (видео)
Неманья Пейчинович: было тяжело психологически, потому что не побеждали 3 игры в чемпионате (видео)
22:19
Ари отказался от общения с прессой (2)
Ари отказался от общения с прессой (2)
21:51
Юрий Сёмин: конечно-же я остаюсь! (7)
Юрий Сёмин: конечно-же я остаюсь! (7)
20:29
Никита Симонян: судейство в РФПЛ должно быть квалифицированным, чтобы не возникало никаких вопросов (3)
Никита Симонян: судейство в РФПЛ должно быть квалифицированным, чтобы не возникало никаких вопросов (3)
16:48
Андрей Будогосский: "Краснодар" пытается решить проблемы в клубе такими публикациями эпистолярного жанра? (2)
Андрей Будогосский: "Краснодар" пытается решить проблемы в клубе такими публикациями эпистолярного жанра? (2)
16:08
"Предлагаем клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". День громких заявлений от "Краснодара" (10)
"Предлагаем клубам отказаться от порочной практики влияния на судей". День громких заявлений от "Краснодара" (10)
Дмитрий Тарасов: сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов прокомментировал победу над "Уралом" в финале Кубка России и поделился впечатлениями от завоевания своего второго трофея, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Как тебе матч?
- Финальный матч, Кубок России, одна игра. Готовились сегодня. План тренера полностью выполнили и добились результата. Сегодня мы были одной командой и ничего не дали сделать "Уралу".
- Первый тайм был недостаточно зрелищный. Боялись допустить ошибки?
- Не думаю. У "Урала" вообще в первом тайме не было моментов. Мы давили, контролировали игру, сразу отбирали мяч. Пусть нам чуть-чуть подфартило, но везет сильнейшим. До этого две игры в чемпионате проиграли, поэтому нам за это боженька дал победу.
- Ставили все на Кубок?
- Не могу сказать. Чемпионат это чемпионат, кубок это кубок. Сегодня хотели выиграть. А "Уралу" отдельный респект. Команды не просто так попадают в финал, они обыграли там "Краснодар", "Рубин"...
- Конфликт в конце матча - это сдали нервишки?
- Думаю, да. "Урал" понимал, что игра сделана. Что там произошло? Честно, не знаю. Я был в другом эпизоде. Это не важно, я уже забыл.
- Ожидали такой поддержки болельщиков?
- Конечно. Это финал, мы ждали поддержки. За это мы отблагодарили их победой и очередным трофеем, который привезем с собой в Баковку.
- Победа в Кубке как-то нивелирует неудачу в чемпионате?
- Честно, о чемпионате сейчас вообще не думаю. Самое главное мы выиграли и будем играть в еврокубках. Хочется расти. У меня уже возраст такой, что хочется показать себя на другом уровне. А Лиге Европы - это шанс показать себя, пусть это пока и не Лига чемпионов. Мы будем опять играть в еврокубках - это супер, это самое важное.
- В Астрахани в финале Кубка России два года назад вы не играли, если не ошибаюсь, из-за травмы?
- Я сыграл в полуфинале, мне дали карточку, и из-за этого я пропустил финал.
- В эмоциональном плане какие ощущения?
- Конечно, ответственность, спасибо главному тренеру, который поговорил со мной. У меня была неудачная игра с ЦСКА. Это футбол. Все ошибаются. Много было негатива, было тяжело психологически, но сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство. Я сделал все, что от меня зависело. И тренеру отдельное спасибо за доверие.
- Как тебе матч?
- Финальный матч, Кубок России, одна игра. Готовились сегодня. План тренера полностью выполнили и добились результата. Сегодня мы были одной командой и ничего не дали сделать "Уралу".
- Первый тайм был недостаточно зрелищный. Боялись допустить ошибки?
- Не думаю. У "Урала" вообще в первом тайме не было моментов. Мы давили, контролировали игру, сразу отбирали мяч. Пусть нам чуть-чуть подфартило, но везет сильнейшим. До этого две игры в чемпионате проиграли, поэтому нам за это боженька дал победу.
- Ставили все на Кубок?
- Не могу сказать. Чемпионат это чемпионат, кубок это кубок. Сегодня хотели выиграть. А "Уралу" отдельный респект. Команды не просто так попадают в финал, они обыграли там "Краснодар", "Рубин"...
- Конфликт в конце матча - это сдали нервишки?
- Думаю, да. "Урал" понимал, что игра сделана. Что там произошло? Честно, не знаю. Я был в другом эпизоде. Это не важно, я уже забыл.
- Ожидали такой поддержки болельщиков?
- Конечно. Это финал, мы ждали поддержки. За это мы отблагодарили их победой и очередным трофеем, который привезем с собой в Баковку.
- Победа в Кубке как-то нивелирует неудачу в чемпионате?
- Честно, о чемпионате сейчас вообще не думаю. Самое главное мы выиграли и будем играть в еврокубках. Хочется расти. У меня уже возраст такой, что хочется показать себя на другом уровне. А Лиге Европы - это шанс показать себя, пусть это пока и не Лига чемпионов. Мы будем опять играть в еврокубках - это супер, это самое важное.
- В Астрахани в финале Кубка России два года назад вы не играли, если не ошибаюсь, из-за травмы?
- Я сыграл в полуфинале, мне дали карточку, и из-за этого я пропустил финал.
- В эмоциональном плане какие ощущения?
- Конечно, ответственность, спасибо главному тренеру, который поговорил со мной. У меня была неудачная игра с ЦСКА. Это футбол. Все ошибаются. Много было негатива, было тяжело психологически, но сегодня я доказал всем, что у меня есть мужское достоинство. Я сделал все, что от меня зависело. И тренеру отдельное спасибо за доверие.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.