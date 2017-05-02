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Равиль Сабитов: после драки в игре "Локо" - "Урал" комментатор матча в Голландии сказал: "Нужно забыть этот матч"

Равиль Сабитов: после драки в игре "Локо" - "Урал" комментатор матча в Голландии сказал: "Нужно забыть этот матч"Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Урала" (2:0) в финале Кубка России.

- Об игре:

Встреча получилось нервной. Было видно, что главные тренеры здорово настроили своих футболистов на игру, которая получилось настоящей кубковой, а такие матчи отличаются от встреч регулярного чемпионата тем, что в них запредельная самоотдача. Преимущество в классе "Локомотива" было очевидно, это бросалось в глаза. "Урал", естественно, хотел выиграть Кубок и, честно говоря, я думал, что тот факт, что их не считают фаворитами, как-то должен был им помочь, давления ведь меньше.

У "Урала" есть своя ниша в российском чемпионате - команда не вылетает, на многое и не претендует, крепкий середнячок. По последней игре в Премьер-Лиге было очевидно, что уральцы всерьёз готовились к финалу, но, при этом они осознавали уровень соперника и его опыт. Отсюда "Урал" решил сделать ставку на игру вторым номером, от обороны, с надеждой на контратаки, а там как знать, может, серия пенальти. Так что я понимаю решение тренерского штаба по выбранной тактике.

- О драке в концовке встречи:

Я очень плохо отнёсся к произошедшему. Это был финал Кубка России, который смотрели не только в нашей стране, но и в некоторых странах Европы. Этот матч транслировали в Голландии, и там комментатор, увидев эту драку, сказал: "Это кошмар! Этот финал нужно забыть как можно скорее и больше не вспоминать". В Европе на такие явления реагируют крайне отрицательно. Вряд ли такой эпизод возможно представить в финале Кубка какой-нибудь ведущей футбольной страны. Такое может случиться в игре второго-третьего дивизиона, но не в финале национального Кубка. Это не солидно, это не красиво! Футбол, в первую очередь, для зрителей. Я понимаю, что бывают эмоции, но как-то себя в руках же держать надо. Не хотелось бы, чтобы решающая игра Кубка запомнилась дракой.

- О будущем в "Локомотиве" Юрия Сёмина:

Юрия Павловича нужно сохранить в клубе при любых раскладах. Считаю, что Сёмин - это как стоящий паровоз на входе стадиона "Локомотива". Он должен быть в команде в любом статусе, это неотъемлемая часть клуба.

- Об участии "Локомотива" в Лиге Европы в следующем сезоне и соответствующем усилении состава:

В первую очередь необходимо знать цели клуба на сезон. От этого многое зависит, и уже от этого должны отталкиваться руководители клуба. Я считаю, что каждая позиция на поле у "Локомотива" требует обновления и усиления. Лига Европы есть Лига Европы, и для успешного выступления там нужны футболисты соответствующего уровня.
Теги: Сабитов Локомотив
Вчера, 23:59
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3
(1)
№3 Написал: Fen (Сегодня, 00:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
Допускаю, что могу быть не прав, но мне показалось, что ЦСКА и Зенит вполне осознанно слили весеннюю часть кубка для погони за Спартаком. Лига Европы им и так была гарантирована, а вот за медали и ЛЧ можно и побороться.
Краснодар с Ростовом сделали ставку на текущую ЛЕ, да и сил успешно играть на 3 фронта ни одному из наших клубов сейчас не хватит.
Так что выход в финал кубка таких команд, как Локомотив и Урал всё-таки показывает отношение к кубку, а не гениальность Сёмина - при всем уважении к тренеру и командам. И на месте руководства паровоза я бы еще подумал с тренерской позицией на следующий сезон - текущий результат неоднозначный. Можно взять пример со Спартака - столько лет мыкались с тренерами с "ромбиком в сердце", а взяли со стороны - и сразу успех.
Регистрация: 14.08.2015
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:12) #
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My Webpage Голландцам лишь бы что- то звездануть. Элита.. млять
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 00:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно придумывать то, лучше уж так, чем как в том сезоне в вашей хваленой Европе на Челси - Тоттенхэм грязнота исподтишковая была
Регистрация: 2.11.2008
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