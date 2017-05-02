Равиль Сабитов: после драки в игре "Локо" - "Урал" комментатор матча в Голландии сказал: "Нужно забыть этот матч"

Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью дляпрокомментировал матч своей экс-команды против "Урала" (2:0) в финале Кубка России.Встреча получилось нервной. Было видно, что главные тренеры здорово настроили своих футболистов на игру, которая получилось настоящей кубковой, а такие матчи отличаются от встреч регулярного чемпионата тем, что в них запредельная самоотдача. Преимущество в классе "Локомотива" было очевидно, это бросалось в глаза. "Урал", естественно, хотел выиграть Кубок и, честно говоря, я думал, что тот факт, что их не считают фаворитами, как-то должен был им помочь, давления ведь меньше.У "Урала" есть своя ниша в российском чемпионате - команда не вылетает, на многое и не претендует, крепкий середнячок. По последней игре в Премьер-Лиге было очевидно, что уральцы всерьёз готовились к финалу, но, при этом они осознавали уровень соперника и его опыт. Отсюда "Урал" решил сделать ставку на игру вторым номером, от обороны, с надеждой на контратаки, а там как знать, может, серия пенальти. Так что я понимаю решение тренерского штаба по выбранной тактике.Я очень плохо отнёсся к произошедшему. Это был финал Кубка России, который смотрели не только в нашей стране, но и в некоторых странах Европы. Этот матч транслировали в Голландии, и там комментатор, увидев эту драку, сказал: "Это кошмар! Этот финал нужно забыть как можно скорее и больше не вспоминать". В Европе на такие явления реагируют крайне отрицательно. Вряд ли такой эпизод возможно представить в финале Кубка какой-нибудь ведущей футбольной страны. Такое может случиться в игре второго-третьего дивизиона, но не в финале национального Кубка. Это не солидно, это не красиво! Футбол, в первую очередь, для зрителей. Я понимаю, что бывают эмоции, но как-то себя в руках же держать надо. Не хотелось бы, чтобы решающая игра Кубка запомнилась дракой.Юрия Павловича нужно сохранить в клубе при любых раскладах. Считаю, что Сёмин - это как стоящий паровоз на входе стадиона "Локомотива". Он должен быть в команде в любом статусе, это неотъемлемая часть клуба.В первую очередь необходимо знать цели клуба на сезон. От этого многое зависит, и уже от этого должны отталкиваться руководители клуба. Я считаю, что каждая позиция на поле у "Локомотива" требует обновления и усиления. Лига Европы есть Лига Европы, и для успешного выступления там нужны футболисты соответствующего уровня.