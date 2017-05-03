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Клаудио Раньери: "Ювентус" остается фаворитом полуфинала с "Монако"
Бывший тренер "Ювентуса" и "Монако" Клаудио Раньери поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между этими командами.
"Сейчас я живу в Монако, поэтому вечером приду на стадион "Луи II". Для меня это будет особенный в эмоциональном плане матч, ведь я тренировал обе команды. Сейчас они исповедуют совершенно разные стили. Очень хочется на это посмотреть. "Ювентус" делает ставку на тактические умения, решительность, отсутствие ошибок и опыт, ведь команда играла в финале 2015 года. Козырь "Монако" - чувство свободы молодых игроков, которые способны резко менять темп игры. В субботу на "Луи II" я видел, как они одолели "Тулузу". Я был впечатлен. "Ювентус" остается фаворитом полуфинала. Если все пойдет по плану, то он пройдет дальше, в основном за счет своего опыта. На этой стадии турнира опыт часто играет решающее значение", - цитирует Раньери официальный сайт УЕФА.
"Сейчас я живу в Монако, поэтому вечером приду на стадион "Луи II". Для меня это будет особенный в эмоциональном плане матч, ведь я тренировал обе команды. Сейчас они исповедуют совершенно разные стили. Очень хочется на это посмотреть. "Ювентус" делает ставку на тактические умения, решительность, отсутствие ошибок и опыт, ведь команда играла в финале 2015 года. Козырь "Монако" - чувство свободы молодых игроков, которые способны резко менять темп игры. В субботу на "Луи II" я видел, как они одолели "Тулузу". Я был впечатлен. "Ювентус" остается фаворитом полуфинала. Если все пойдет по плану, то он пройдет дальше, в основном за счет своего опыта. На этой стадии турнира опыт часто играет решающее значение", - цитирует Раньери официальный сайт УЕФА.
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