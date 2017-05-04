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СМИ: Диего Коста подписал предварительный контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Нападающий "Челси" Диего Коста подписал предварительный контракт и следующий сезон проведет в Китае, передает "Газета.ru".

Сообщается, что футболист перейдет в "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Китайцы уже пытались купить футболиста в зимнее трансферное окно, но "Челси" не пошел на сделку.

Диего Коста встретился в Лондоне с агентом Хорхе Мендесом и четырьмя представителями "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Контракт может быть подписан в середине мая. В Китае Коста будет получать €30 млн в год, английский клуб получит за испанца около €90 млн.
Теги: Коста Челси
Сегодня, 11:00
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:21) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
в 28 рановато
но есть большое НО(!!!)
про китай уже было новостей как там дискву "паяют"
а с его манерой это опасно несколько


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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