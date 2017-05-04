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ЦСКА поздравил Леонида Слуцкого с 46-летием (фото)

ЦСКА поздравил с днем рождения экс-главного тренера Леонида Слуцкого, специалисту исполнилось 46 лет.

"Поздравляем с днём рождения прекрасного тренера и человека, трижды приводившего ЦСКА к золоту чемпионата России, Леонида Викторовича Слуцкого", - говорится в сообщении в Инстаграме.

Теги: ЦСКА Слуцкий
Сегодня, 11:57
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8
(1)
№8 Написал: SANJkE Saint-Petersburg (Сегодня, 12:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
С др Лёня!)


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<3
Регистрация: 6.05.2009
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:55) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Кто бы что ни говорил, а он выхал из команды максимум за свое время пребывания.
И в 21 веке болелы цска могут смело говорить, что они самые счастливые фаны.
Количество титулов за последние 15 лет внушает - чего уж там.
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: Генри Мясо (Сегодня, 12:54) #
  • +1
  •  (1)

Sidhe,
зачем такую херню пишешь нехорошую!?
Нельзя таких вещей желать, недоумок!
Регистрация: 8.03.2017
№5 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
а то такой кусок говна как ты - не всякая раздавить сможет

Кому как не лепехе об этом знать


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№4 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
В гей-клуб отведут или сразу под Большой Театр? stuck_out_tongue_winking_eye

Пельмень, спасибо за выступление сборной на Евро, чтоб ты под машину попал, лучше всего под камаз, а то такой кусок говна как ты - не всякая раздавить сможет

Только больной на всю голову (человек) может такое писать, после чего хочется самому тебе пожелать такой участи. P.S. Уважайте людей и не желайте им смерти, тогда и Вы будите уважаемы и здоровы
Регистрация: 10.03.2012
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:32) #
  • -5
  •  (11)
online

Цитата: Primus
Зря ты

Понимаю. Но надоело подобное - ну сколько можно?!
Ты понимаешь, что только за то, кого он в сборную тогда набрал - его по лицу бить можно?! Ты не помнишь как справа играл Смольников - это же абзац, 5 привозов за три матча - ахтунг же! Два мудачела в опорной - кто их притащил, ну и как они сыграли? Травмированый Глушитель стал лучшим игроком сбродной - но почему он только полтора матча играл?! Да потому. что этого любителя пингвинов камаз не переехал!
Это ж я еще мягко про него. надо похуже! Шлюцкий - он и есть Шлюцкий. Гнида


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Primus Москва (Сегодня, 12:14) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Sidhe,
Я тоже болею за Спартак, но подобной херни не поддерживаю. Зря ты... confused


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Мурзинка - Зенит - Зенытик - Мразинка
Регистрация: 14.07.2013
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 12:05) #
  • -9
  •  (13)
online

В гей-клуб отведут или сразу под Большой Театр? stuck_out_tongue_winking_eye

Пельмень, спасибо за выступление сборной на Евро, чтоб ты под машину попал, лучше всего под камаз, а то такой кусок говна как ты - не всякая раздавить сможет


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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